Nguyễn Thị Oanh hướng đến lần thứ 10 liên tiếp vô địch tại giải quốc gia Marathon

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh là 1 trong những gương mặt được chú ý tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 chuẩn bị tranh tài ở Nha Trang (Khánh Hòa).

Nguyễn Thị Oanh tập luyện trước khi thi đấu chính thức ở Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: NHƯ Ý

“Tôi đang chuẩn bị chuyên môn tốt nhất. Thời tiết trong những ngày tập luyện của tôi ở Nha Trang là phù hợp, không gặp nhiều trở lại. Tôi hướng đến mục tiêu sẽ bảo vệ tốt thành tích vô địch cự ly 5km mà mình đã có năm ngoái”, Nguyễn Thị Oanh bày tỏ.

Năm nay, giải đấu sẽ tranh tài vào ngày 29-3 trên đường chạy ven biển tại Nha Trang (Khánh Hòa). Dù nội dung marathon – 42km nữ chuyên nghiệp tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 được tính thành tích Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, tuy nhiên, Nguyễn Thị Oanh chỉ đăng ký tham gia nội dung 5km tại giải đấu.

Nguyễn Thị Oanh đã có 9 lần liên tiếp vô địch cự ly 5km nữ trong những lần tham dự giải vô địch quốc gia Marathon báo Tiền Phong. Năm nay, nếu thành công, cô sẽ có lần thứ 10 liên tiếp lên ngôi vô địch. Cô cũng sẽ được ghi nhận là 1 trong những VĐV nữ có kết quả vô địch liên tiếp với số lần nhiều nhất tại 1 nội dung của giải. Để chuẩn bị cho chuyên môn, Nguyễn Thị Oanh đã đến Nha Trang (Khánh Hòa) tập luyện từ ngày 19-3. Với 10 ngày chuẩn bị thể lực để làm quen khí hậu và đường chạy, Nguyễn Thị Oanh cũng tin tưởng mình sẽ giữ vững được thành tích chuyên môn.

Năm ngoái, Nguyễn Thị Oanh về nhất cự ly 5km nữ với thành tích 16’20”. Tại giải đấu năm 2024, Nguyễn Thị Oanh về nhất nội dung với thành tích 16’40”. Hiện tại, cá nhân Nguyễn Thị Oanh đang giữ kỷ lục quốc gia nội dung 5km nữ là 15’46”11.

Năm nay, nội dung 5km nữ chuyên nghiệp tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 có 28 VĐV đăng ký thi đấu. Ngoài Nguyễn Thị Oanh, một số gương mặt khác được chú ý như Bùi Thị Ngân, Nguyễn Khánh Linh, Vũ Thị Trà My, Bùi Thị Thu Hà, Lê Thị Bích… Trong đó, Bùi Thị Ngân là nhà vô địch SEA Games 33-2025 ở cự ly 1.500m còn Nguyễn Khánh Linh là á quân SEA Games 33-2025 cùng nội dung.

Giải đấu năm nay tại Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ vắng kỷ lục gia Đỗ Quốc Luật. Tuyển thủ quốc gia này từng có 11 lần liên tiếp vô địch cự ly 10km nam chuyên nghiệp của giải đấu. Năm ngoái, Đỗ Quốc Luật đã vô địch nội dung trên khi tranh tài giải vô địch quốc gia Marathon 2025 tại Quảng Trị. Hiện tại, Đỗ Quốc Luật đã chuyển sang công tác huấn luyện.

MINH CHIẾN