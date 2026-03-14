Nguyễn Thị Oanh không tham dự nội dung 42km tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026

Nguyễn Thị Oanh đang giữ kỷ lục quốc gia nội dung marathon – 42km nữ tuy nhiên cô không góp mặt cự ly trên ở giải vô địch quốc gia Marathon 2026 sắp thi đấu tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh chỉ góp mặt cự ly 5km tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu, Nguyễn Thị Oanh đang tập trung chuẩn bị chuyên môn vào nội dung trọng điểm hướng tới ASIAD 20. Do vậy, tuyển thủ được giữ sự ổn định thể lực của mình, không thi đấu cự ly marathon 42km.

Đại diện Ban huấn luyện đội điền kinh Bắc Ninh (đơn vị chủ quản Nguyễn Thị Oanh) đã cho biết: “Hiện tại, Nguyễn Thị Oanh là tuyển thủ quốc gia, tập luyện theo các chương trình chuyên môn trọng điểm được đội tuyển chuẩn bị. Tại giải đấu ở Nha Trang (Khánh Hòa), Oanh sẽ thi đấu cự ly 5km chuyên nghiệp nữ. VĐV sẽ không thi đấu cự ly marathon – 42km. Nguyễn Thị Oanh có nhiệm vụ dài hơi là chuẩn bị cho ASIAD 20 và các chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra trong sân, vì vậy VĐV được chuẩn bị nội dung phù hợp để thi đấu”. ASIAD 20 sẽ tranh tài tháng 9 tại Nhật Bản.

Theo đăng ký chính thức với Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon 2026 (dự kiến thi đấu ngày 29-3), Nguyễn Thị Oanh góp mặt nội dung 5km chuyên nghiệp nữ.

Các nhân tuyển thủ đang là người giữ kỷ lục tại nội dung 5km nữ và có 9 lần liên tiếp vô địch trong những năm đã thi đấu giải vô địch quốc gia Marathon trước đây. Năm ngoái tại giải vô địch quốc gia Marathon 2025 báo Tiền Phong tranh tài tại Quảng Trị, Nguyễn Thị Oanh về đích đầu tiên cự ly 5km nữ chuyên nghiệp với thời gian 16’20”. Năm nay, Nguyễn Thị Oanh đặt mục tiêu có lần thứ 10 lần ngôi vô địch liên tiếp nội dung này.

Ở giải đấu năm nay tại Nha Trang (Khánh Hòa), nội dung 5km nữ chuyên nghiệp có 28 VĐV đăng ký thi đấu. Ngoài Nguyễn Thị Oanh, một số gương mặt được chú ý như Nguyễn Khánh Linh (Ninh Bình), Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa), Bùi Thị Ngân (Ninh Bình)…

Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam đã chấp thuận quyết định 2 nội dung marathon – 42km nam, marathon – 42km nữ tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 được tính thành tích vào kết quả Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Vì vậy, các đơn vị trong cả nước đều tập trung cử lực lượng VĐV marathon tốt nhất góp mặt tranh tài. Dù vậy, Nguyễn Thị Oanh vẫn tập trung tối đa cho cự ly 5km nữ đảm bảo nhiệm vụ của mình. Cô đang giữ kỷ lục quốc gia marathon – 42km nữ là 2 giờ 39 phút 49 giây (lập tháng 12-2024). Đầu năm nay, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ đã có thành tích 2 giờ 38 phút 07 giây trong giải chạy các ngôi sao marathon (Marathon All - Star) tuy nhiên kết quả không được xét là kỷ lục quốc gia do chưa đủ những điều kiện đảm bảo.

Khi thi đấu trong sân, Nguyễn Thị Oanh có sở trường các nội dung 3.000m chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m và 1.500m. Nữ tuyển thủ quốc gia này giành 4 HCV cá nhân tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 khi thi đấu, về nhất 4 nội dung trên.

MINH CHIẾN