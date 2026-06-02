Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh trở lại thi đấu quốc tế sau gần nửa năm tập huấn

Sau gần nửa năm, nữ tuyển thủ số 1 của điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh mới trở lại thi đấu giải quốc tế và lần này cô sẽ thi đấu tại Đài Bắc Trung Hoa.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tham dự giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2026 với 11 tuyển thủ. Trong số này, Nguyễn Thị Oanh sẽ góp mặt tranh tài.

Lần gần nhất Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu quốc tế trong năm nay là giải vô địch trong nhà châu Á 2026 đã diễn ra đầu năm nay tại Trung Quốc. Thời điểm trên, Nguyễn Thị Oanh không giành được huy chương trong các nội dung đã góp mặt.

Sau gần nửa năm, bây giờ cô có cơ hội thứ 2 làm nhiệm vụ quốc tế cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Đánh giá về sự chuẩn bị chuyên môn, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết Nguyễn Thị Oanh vẫn giữ được thể lực tốt nhất và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Để chuẩn bị cho giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2026, Nguyễn Thị Oanh đã được tập tăng cường chuyên môn ở khu huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội). Trên hết, nữ tuyển thủ tập trung để có kết quả tốt sau thời gian tích lũy vừa qua.

Tại SEA Games 33-2025, Nguyễn Thị Oanh đã giành 3 HCV lần lượt ở các nội dung 3.000m chướng ngại vật (10’13”74), 5.000m (16’27”13), 10.000m (34’27”93). Tại Đài Bắc Trung Hoa lần này, nữ tuyển thủ vẫn sẽ được tập trung tham dự ở các nội dung sở trường nhưng trên hết là phải đảm bảo đảo chỉ số chuyên môn tối ưu nhất. Nhiều khả năng, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục có cơ hội tham dự ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản. Vì vậy, cơ hội thi đấu quốc tế là dịp để cô được tích lũy và tăng cường chuyên môn cho bản thân trước khi bước vào Đại hội nhiều thách thức này.

Cùng tranh tài tại Đài Bắc Trung Hoa với Nguyễn Thị Oanh, điền kinh Việt Nam còn có 1 số gương mặt sẽ được chú ý như Nguyễn Trung Cường, Ngần Ngọc Nghĩa, Bùi Thị Ngân, Trần Thị Loan, Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời… Mục tiêu của Ban huấn luyện đặt ra là các tuyển thủ phải nỗ lực để có kết quả chuyên môn tốt nhất. Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tham dự giải từ ngày 4 tới 8-6.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên có cơ hội tranh huy chương tại Đài Bắc Trung Hoa tới đây. Ảnh: DP Huỳnh Thị Mỹ Tiên trở lại sau SEA Games 33-2025 Nữ tuyển thủ 100m rào của đội tuyển điền kinh Việt Nam là Huỳnh Thị Mỹ Tiên được trao cơ hội trong danh sách 11 tuyển thủ sẽ tranh tài giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2026. Kể từ SEA Games 33-2025 tới nay, Huỳnh Thị Mỹ Tiên mới có cơ hội được thi đấu giải quốc tế sau thời gian chuẩn bị chuyên môn. Mỹ Tiên từng giành HCĐ nội dung 100m rào tại SEA Games 33-2025 với kết quả 13”43. Cách đây 2 năm, Huỳnh Thị Mỹ Tiên từng được góp mặt giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2024 và đứng hạng 7 với kết quả 13”72 tại chung kết. Ở vòng loại, cô có kết quả 13”47. Cũng tại giải trên, điền kinh Việt Nam từng có 4 HCV với thành tích của Nguyễn Trung Cường (3.000m chướng ngại vật nam, 5.000m), Bùi Thị Ngân (1.500m nữ), tiếp sức 4x400m nữ. Năm nay, đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam không dự giải tại Đài Bắc Trung Hoa.

MINH CHIẾN