Lộ diện 24 VĐV sẽ tranh huy chương ở giải Marathon quốc gia 2026

Các ứng viên hàng đầu tranh chấp huy chương nội dung marathon – 42km nam, nữ tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 đã được lộ diện.

Tuyển thủ quốc gia Lê Thị Tuyết sẽ thi đấu nội dung 42km tại giải năm nay. Ảnh: XUÂN HOÀNG

Cạnh tranh sòng phẳng

Theo tìm hiểu của SGGP, nội dung marathon – 42km nam và marathon – 42km nữ thuộc chương trình tính thành tích Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 đã xác định danh sách đăng ký chính thức ngày 12-3.

Đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết: “Theo đăng ký vào lúc này, 24 VĐV của các nội dung nam, nữ tại nội dung sẽ được cấp số đeo để tham dự nội dung marathon. Đây là những VĐV sẽ tranh tài bộ huy chương đầu tiên của môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc năm nay”.

Nội dung marathon – 42km nam có 15 VĐV của 9 đơn vị đăng ký góp mặt. Nội dung marathon – 42km nữ có 9 VĐV của 6 đơn vị đăng ký tham gia thi đấu. Ban tổ chức giải đã công bố chính thức lộ trình thi đấu nội dung marathon – 42km trên cung đường tranh tài ở Nha Trang (Khánh Hòa) vào ngày 29-3. Toàn nội dung sẽ có 24 VĐV góp mặt thi đấu để tranh thành tích Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Theo đánh giá, đây là cung đường không có nhiều thách thức hay độ dốc đặc thù. Vì thế, VĐV tham gia tranh tài sẽ đủ các cơ hội cạnh tranh thành tích trực tiếp với nhau.

“Tính chất Đại hội thể thao toàn quốc luôn xác định là kết quả chuyên môn quan trọng hàng đầu của mỗi đơn vị. Vì vậy, chúng tôi dự báo VĐV tham dự nội dung marathon – 42km sẽ cạnh tranh rất quyết liệt và tập trung chuẩn bị để nỗ lực có kết quả cao nhất”, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Cơ hội thuộc về người có bản lĩnh

Hoàng Nguyên Thanh vẫn là ứng viên số 1 tranh HCV marathon - 42km nam tại giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cách đây 4 năm, nhà vô địch marathon – 42km nam và marathon – 42km nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là Hoàng Nguyên Thanh (Đồng Nai) và Lê Thị Tuyết (Đắk Lắk). Năm nay, họ tiếp tục được đơn vị chủ quản đăng ký tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Năm ngoái, nhà vô địch nội dung marathon – 42km nam và marathon – 42km nữ tại giải vô địch quốc gia Marathon báo Tiền Phong 2025 lần lượt là Hoàng Nguyên Thanh (2 giờ 32 phút 24 giây) và Hoàng Thị Ngọc Hoa (2 giờ 42 phút 10 giây). Hiện tại, giới chuyên môn đánh giá đây là 2 ứng viên vô địch tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Phân tích từ nhiều huấn luyện viên chuyên môn cự ly dài và marathon thì giải đấu được tách biệt với chương trình thi đấu điền kinh thuộc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 (tổ chức tháng 12 tại TPHCM) nên VĐV sẽ bớt gánh nặng áp lực.

Đường chạy giải đấu tại Nha Trang (Khánh Hòa) sắp tới, ngoài Hoàng Nguyên Thanh, nội dung nam sẽ có nhiều VĐV quen thuộc marathon trong nước như Nguyễn Văn Lai, Đào Minh Thiện (Quân đội), Mai Quý Phong (Quảng Trị), Lê Văn Tuấn, Nguyễn Đăng Khoa (TPHCM), Triệu Tiến Luyện (Lâm Đồng)… Nội dung nữ thu hút các chân chạy được nhiều người biết đến, ngoài Lê Thị Tuyết và Hoàng Thị Ngọc Hoa, là Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai), Vũ Khánh Linh (TPHCM), Hàn Bích Như (Quân đội), Lê Thị Yến Khoa (Cần Thơ)…

Tấm huy chương Đại hội thể thao toàn quốc vẫn là kết quả khẳng định bản lĩnh của VĐV. Đại hội chỉ tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. Do vậy, không ai muốn lỡ cơ hội thành công của mình.

MINH CHIẾN