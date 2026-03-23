Đội điền kinh TPHCM có cơ hội giành huy chương giải vô địch quốc gia Marathon 2026

Đội tuyển điền kinh TPHCM tập trung chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia Marathon 2026, trong đó các tên Vũ Khánh Linh được kỳ vọng có thể làm nên bất ngờ.

VĐV Vũ Khánh Linh sẽ tham dự giải vô địch quốc gia Marathon 2026 ở Khánh Hòa. Ảnh: VNM

Năm nay, đội tuyển điền kinh TPHCM rất tập trung mục tiêu phấn đấu có kết quả tốt nhất tại nội dung marathon – 42km nữ trong giải đấu. Nếu nỗ lực hết khả năng, VĐV điền kinh TPHCM tham dự nội dung này có những cơ hội giành được huy chương cho mình. Nội dung được Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam tính thành tích vào bảng tổng sắp huy chương Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Vũ Khánh Linh là 1 trong 2 gương mặt của đội tuyển điền kinh nữ TPHCM tham dự nội dung marathon – 42km nữ lần này. Cái tên Vũ Khánh Linh không xa lạ với làng điền kinh Việt Nam cũng như những người yêu thích chạy dài hay marathon. Thậm chí, người làm nghề còn biết Khánh Linh được trưởng thành từ tập luyện điền kinh tốc độ ở nội dung 100m của đội tuyển điền kinh TPHCM trước đây.

Tự nhận mình là tay ngang đối với nội dung marathon – 42km nữ. Tròn 10 năm trước, năm 2016, Vũ Khánh Linh chấp nhận dừng lại sự nghiệp VĐV điền kinh thành tích cao để tập trung vào học tập.

Chúng tôi từng gặp cô tại giải Marathon ngôi sao 2026 – Marathon All Stars 2026 vào tháng 2 vừa qua. Cô bày tỏ rằng mình rất tập trung để tìm một cơ hội có thể đạt thành tích tốt nhất với cự ly marathon – 42km nữ ở giải vô địch quốc gia Marathon 2026 báo Tiền Phong sẽ tranh tài tại Nha Trang (Khánh Hòa). Vũ Khánh Linh tâm sự: “Nếu mình có cơ hội và được chuẩn bị tốt, mình không thể không nỗ lực làm tốt nhất khả năng”.

Ở giải Marathon ngôi sao 2026 – Marathon All Star 2026, Vũ Khánh Linh đã về đích thứ 3 với kết quả 2 giờ 53 phút 54 giây. Đây là chỉ số thành tích gần nhất của chân chạy này tại nội dung marathon – 42km ở một giải chính thức gần nhất.

Vũ Khánh Linh cũng muốn tập trung cho sự chuẩn bị hướng đến Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Vì thế, cô chỉ cười nhẹ nhàng và bày tỏ bản thân luôn muốn vượt qua thách thức bản thân và vẫn muốn có một kết quả đối với điền kinh TPHCM. Vì vậy, Khánh Linh sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Với các HLV, Khánh Linh là một trong những VĐV giữ thái độ nghiêm túc và chuẩn bị rất chuyên nghiệp để tập luyện, thi đấu marathon. Đây là nội dung khắc nghiệt, không dành cho những người thiếu sự kiên trì.

Trước khi thi đấu tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 ở Nha Trang (Khánh Hòa), Khánh Linh chưa vội nói trước điều gì bởi cô hiểu rằng sự cạnh tranh sẽ quyết liệt. Trên hết, mỗi VĐV đều giữ cho mình một tâm lý và tinh thần mạnh mẽ nhất.

Khánh Linh vừa có kết quả tốt tại giải Marathon All Stars 2026. Ảnh: VNM

Rời nghiệp VĐV cự ly ngắn, Khánh Linh quyết tâm theo đuổi sự nghiệp học tập tại Singapore để rồi trở thành một nhân viên văn phòng. Trong sự đam mê thể thao, đặc biệt với điền kinh, cô quyết định xỏ giầy trở lại và tập chạy dài. Nữ VĐV từng bảo rằng, thước đo chỉ số thành tích là một phần để thấy nỗ lực chuyên môn của mỗi người nhưng trên hết khi đã ra đường chạy là không bao giờ bỏ cuộc, luôn hướng đến việc phải vượt ngưỡng bản thân.

Đội tuyển điền kinh TPHCM sẽ có các VĐV tham dự nội dung marathon – 42km nam (Lê Văn Tuấn, Nguyễn Đăng Khoa), marathon – 42km nữ (Vũ Khánh Linh, Lê Thị Hà) tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026. Giải đấu tranh tài ngày 29-3 tại Nha Trang (Khánh Hòa).

MINH CHIẾN