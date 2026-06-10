Đội điền kinh TPHCM tạm giành 3 HCV giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Các gương mặt trẻ của đội điền kinh TPHCM đang giữ phong độ ổn định để tạm đứng trong nhóm 5 đoàn dẫn đầu thành tích.

VĐV điền kinh TPHCM đang tập trung thi đấu để giành kết quả huy chương tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Tính tới thời điểm hiện tại, các gương mặt trẻ của điền kinh TPHCM đã giành được 3 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ qua những nội dung đã tham dự. Tạm thời, đội điền kinh trẻ TPHCM đang giữ vị trí hạng 4.

3 tấm HCV của đội điền kinh trẻ TPHCM giành được nhờ kết quả thi đấu của VĐV Deguchi Nhẫn (200m nam, nhóm tuổi 2011-2012), Vũ Thị Hải Giang/Lâm Nguyệt Khánh/Nguyễn Võ Thùy Lâm/Nguyễn Mỷ Quyên (tiếp sức 4x100m nữ, nhóm tuổi 2009-2010), Deguchi Nhẫn (100m nam, nhóm tuổi 2011-2012).

Giải đấu đã đi được nửa chặng đường, tạm thời đã có 33 đoàn giành được huy chương tại giải. Trong đó, điền kinh trẻ Quảng Ngãi và Tây Ninh bất ngờ vượt lên dẫn đầu trên bảng tổng sắp. VĐV điền kinh trẻ Quảng Ngãi đã có 6 HCV trong các nội dung trong khi Tây Ninh cũng có 6 HCV. Giải còn tranh tài tới ngày 13-6.

Đến lúc này, bộ phận chuyên môn đã ghi nhận một số kỷ lục trẻ được xác lập và tạo nên sự hấp dẫn trong thi đấu. Trong đó, Đặng Minh Sang (Hà Nội) đã phá kỷ lục trẻ U18 nội dung nhảy xa nam khi đạt thành tích 6m96 còn VĐV Đỗ Văn Bún (Đồng Tháp) đã có kỷ lục trẻ U18 nội dung đẩy tạ nam với kết quả 13m93…

Năm nay, giải ghi nhận hơn 700 VĐV của 36 đơn vị trong cả nước đã tham gia thi đấu để tranh thành tích theo 4 nhóm tuổi quy định.

MINH CHIẾN