5 VĐV điền kinh cự ly ngắn 100m hoàn thành chương trình tập huấn tại Pháp

Hà Thị Thu là thành viên được tập huấn tại Pháp thời gian qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Toàn đội đã tập trung tập luyện chuyên môn trong quãng thời gian tại Pháp. Tại đây, từng VĐV đã có thêm sự tích lũy giá trị cho mình”, HLV Vũ Ngọc Lợi của tổ nội dung ngắn 100m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam trao đổi ngắn.

Dự kiến vào ngày 12-6, toàn đội kết thúc kỳ tập huấn ở Pháp để về nước. Tại Pháp vừa qua, đội hình tập huấn của tổ chuyên môn cự ly ngắn gồm 5 VĐV nữ: Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc, Phùng Thị Huệ, Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu. Trong thời gian tập huấn, các HLV đã được kiểm tra chuyên môn cùng nhóm VĐV cự ly ngắn của đội điền kinh thành phố Cane (Pháp).

Trước khi sang Pháp tập huấn, 5 tuyển thủ cự ly ngắn của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tranh tài giải Singapore mở rộng 2026 và đạt được một số thành tích khích lệ. Dẫu vậy, trọng tâm của VĐV là hướng tới tranh tài giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 và chuẩn bị cho ASIAD 20. Vì vậy, mỗi chỉ số trong quá trình tập huấn tại Pháp đều được ghi lại kỹ lưỡng cũng như HLV Vũ Ngọc Lợi cùng chuyên môn tại nơi tập luyện điều chỉnh cho các tuyển thủ. Trước đó, nhóm cự ly ngắn của đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng đã được tập huấn ở Pháp để tăng cường chỉ số thành tích.

Đây là lần thứ 2, đội tuyển điền kinh Việt Nam có lực lượng tới Pháp tập huấn. Năm ngoái, đội tiếp sức 4x400m nữ đã tập luyện tại đây trong chu kỳ chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

Trước khi sang Pháp, đội tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam đã thi đấu giải tại Singapore. Ảnh: VŨ NGỌC

Cũng theo HLV Vũ Ngọc Lợi, mỗi chỉ số thành tích trong tập luyện của 5 VĐV tại quá trình rèn chuyên môn ở Pháp là các chỉ số bí mật. Tuy nhiên, từng chỉ số được ông Lợi trao đổi kỹ với Ban huấn luyện khi về nước để từ đây có thêm những sự chuẩn bị tốt nhất.

Ở giải điền kinh Singapore mở rộng 2026, đội tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam đã giành HCV với kết quả 45”18. Đây vẫn đang là chỉ số thành tích chính thức gần nhất mà tuyển thủ cự ly ngắn của đội tuyển điền kinh Việt Nam có trong thời gian tập huấn, thi đấu. Tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, đội tiếp sức 4x100m nữ của điền kinh Việt Nam có HCB với thông số số 43”91. Cách đây 2 năm, chúng ta đã giành HCĐ nội dung tiếp sức 4x100m nữ tại giải vô địch tiếp sức châu Á lần thứ nhất năm 2024 tại Thái Lan với kết quả 45”17.

MINH CHIẾN