Lê Thị Cẩm Tú và tổ cự ly ngắn 100m nữ Việt Nam tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị ASIAD 20

Lê Thị Cẩm Tú (ngoài cùng bên trái) và đồng đội đã giành HCB tiếp sức 4x100m nữ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Lần tập huấn tại Trung Quốc hiện tại thuộc chu kỳ huấn luyện chuyên môn được Ban huấn luyện xây dựng từ đầu năm. Các VĐV nội dung 100m nữ tập huấn tại Trung Quốc là gương mặt được chuẩn bị cho nhiệm vụ quốc tế quan trọng”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi.

HLV Vũ Ngọc Lợi cũng bày tỏ ngắn gọn: “Chúng tôi sẽ tập trung sử dụng tối đa những ngày tập huấn ở Trung Quốc để VĐV đảm bảo được yêu cầu về thành tích. Dĩ nhiên, việc chuẩn bị sẽ cần thời gian và theo chu kỳ trước khi thi đấu. Bây giờ là giai đoạn VĐV đang tích lũy thể lực”.

Với sự chuẩn bị chuyên môn nhóm tuyển thủ nữ có tốc độ ngắn tốt nhất của điền kinh Việt Nam lúc này là Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Kha Thanh Trúc, Hoàng Dư Ý và Phùng Thị Huệ đã đến tập huấn tại Trung Quốc từ cuối tuần qua và kéo dài rèn luyện 1 tháng. Vào tháng 4, tất cả về nước.

SEA Games 33-2025 đã là cuộc thi đấu kiểm chứng được phong độ của từng tuyển thủ kể trên. Trước đó, họ từng tham dự giải vô địch tiếp sức châu Á 2024 và để lại những kết quả khả quan. Trên đường chạy ở SEA Games 33-2025, các tuyển thủ lần lượt giành được thành tích trong các cuộc tranh tài tốc độ gồm HCĐ 100m (Hà Thị Thu, 11”58), HCB 200m (Lê Thị Cẩm Tú, 23”14), HCB tiếp sức 4x100m (Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc, Hà Thị Thu, 43”91). Trong đó, kết quả của Lê Thị Cẩm Tú đã phá kỷ lục quốc gia đối với nội dung 200m.

Chương trình tập luyện tại Trung Quốc nhằm chuẩn bị dài hơi để VĐV nội dung 100m, 200m nữ của điền kinh Việt Nam chuẩn bị nhiệm vụ đối với ASIAD 20. Về lý thuyết, chúng ta chưa sớm khẳng định có thể chắc chắn giành được huy chương trong 2 nội dung này khi thi đấu ở Nhật Bản vào tháng 9. Tuy vậy, thời gian chuẩn bị là đủ để VĐV cự ly ngắn nữ của điền kinh Việt Nam đạt được chuyên môn, tinh thần và xác định cụ thể cơ hội của mình đối với ASIAD 20.

Lúc này, HLV Vũ Ngọc Lợi và các học trò đang tin tưởng khả năng tranh chấp thành tích ASIAD 20 đối với nội dung tiếp sức 4x100m nữ. Cách đây 3 năm, chúng ta không đăng ký tham dự nội dung này ở môn điền kinh ASIAD 19. Thời điểm hiện tại, 5 tuyển thủ nữ tập huấn tại Trung Quốc lúc này đều bước vào độ chín sự nghiệp và điền kinh Việt Nam đang có lứa VĐV cự ly ngắn đồng đều chuyên môn. Do thế, mỗi người sẽ có cơ hội của mình để tăng cường chuyên môn từ đợt tập huấn giá trị lúc này.

Các VĐV đã có mặt tập luyện tại Trung Quốc. Ảnh: V.N.LỢI

“Chúng tôi sẽ cử VĐV tham dự một số giải trước khi ASIAD 20 diễn ra. Việc thi đấu cũng để tăng cảm giác chuyên môn cho VĐV và có đánh giá thực tế thêm sau quá trình tập huấn”, ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi thêm.

Trong đợt tập huấn tại Trung Quốc cùng thời điểm hiện tại, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn có 2 tuyển thủ nhảy cao là Bùi Thị Kim Anh, Dương Thị Thảo góp mặt. Họ sẽ tập luyện tại địa điểm chuyên môn cùng tổ cự ly ngắn.

MINH CHIẾN