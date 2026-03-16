Điền kinh Việt Nam không có suất dự giải vô địch trong nhà thế giới 2026

Liên đoàn điền kinh thế giới (WA) đã công bố các suất chính thức được góp mặt giải vô địch trong nhà thế giới 2026 sắp tranh tài.

Tuyển thủ điền kinh Việt Nam đã thi đấu giải vô địch châu Á trong nhà 2026 nhưng không vượt chuẩn để tham dự giải vô địch trong nhà thế giới 2026. Ảnh: ĐKVN
Tuyển thủ điền kinh Việt Nam đã thi đấu giải vô địch châu Á trong nhà 2026 nhưng không vượt chuẩn để tham dự giải vô địch trong nhà thế giới 2026. Ảnh: ĐKVN

Theo công bố của Liên đoàn điền kinh vào ngày 15-3, đội tuyển điền kinh Việt Nam không có suất góp mặt giải năm nay. Giải điền kinh vô địch trong nhà thế giới 2026 được diễn ra tại Ban Lan từ ngày 20 tới 22-3. Liên đoàn điền kinh thế giới quy định chuẩn từng nội dung để VĐV có cơ hội đạt suất chính thức tham dự.

Điền kinh Việt Nam đã tham dự giải vô địch châu Á trong nhà 2026 ở Trung Quốc đầu năm nay với 3 tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh, Dương Thị Thảo, Bùi Thị Kim Anh. Các tuyển thủ không giành được huy chương trong nội dung thi đấu của mình tại giải. Cũng theo chuẩn quy định, Nguyễn Thị Oanh, Dương Thị Thảo và Bùi Thị Kim Anh không có suất góp mặt giải vô địch trong nhà thế giới 2026.

Năm nay, giải đấu tại Ban Lan có 674 suất chính thức (345 nam, 329 nữ) được tham dự. Các VĐV tới từ 118 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Khu vực Đông Nam Á chỉ có đội tuyển Singapore (1 suất, Marc Louis – 60m nam) và Philippines (2 suất, John Cabang – 60m rào nam; Obiena – nhảy sào nam) được suất chính thức góp mặt giải đấu.

Cũng tại ngày 15-3 vừa qua, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã không cử VĐV tham dự giải đi bộ vô địch châu Á 2026 ở Nhật Bản. Hiện tại, các VĐV đi bộ của điền kinh Việt Nam chưa tập trung đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế.

MINH CHIẾN

