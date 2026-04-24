Giải bóng bàn quốc gia sẽ được tính thành tích trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Môn bóng bàn sẽ tính thành tích tranh tài tại giải vô địch quốc gia 2026 nằm trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Mai Hoàng Mỹ Trang từng giành HCV đơn nữ môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Ảnh: VĂN DUY

Thông báo mới nhất từ Ban tổ chức giải bóng bàn vô địch quốc gia 2026 cho biết các nội dung tranh tài của giải được Bộ VH-TT-DL, Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cùng sự đồng thuận của lãnh đạo TPHCM, báo Nhân Dân, thành phố Hải Phòng, Cục TDTT Việt Nam, Sở VH-TT TPHCM đưa vào tính thành tích của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nếu không có gì thay đổi, giải bóng bàn vô địch quốc gia năm nay sẽ tranh tài từ ngày 8-8 tới 16-8 tại nhà thi đấu thể thao Hải Dương (Hải Phòng).

Hiện tại, các công tác về tổ chức chuyên môn giải đấu và điều lệ của chương trình tranh tài được Ban tổ chức phối hợp cùng đơn vị liên quan, trong đó có Cục TDTT Việt Nam, xây dựng nhằm đảm bảo đúng yêu cầu của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Theo chương trình sơ bộ, môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra 7 bộ huy chương gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Việc quyết định đưa chương trình thi đấu giải vô địch quốc gia thuộc chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ giúp các đơn vị có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về chuyên môn.

Trước đó, môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 dự kiến tổ chức tại TPHCM vào tháng 12.

Hiện tại, các đơn vị trong cả nước đã nắm bắt được thông tin đối với chương trình môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra vào tháng 8. Do thế, nhiều đội bóng bàn đã tích cực chuẩn bị chuyên môn bằng việc tập huấn tại Trung Quốc. Điều này giúp các tay vợt hàng đầu Việt Nam được chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng ra tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Cách đây 4 năm, Quảng Ninh là chủ nhà Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Tuy nhiên, môn bóng bàn của Đại hội đã được tổ chức tại nhà thi đấu thể thao Hải Dương (Hải Phòng). Tại kỳ Đại hội trên, môn bóng bàn ghi nhận 13 đơn vị đăng ký tranh tài. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, đơn vị Hà Nội đứng đầu tổng sắp huy chương còn hạng nhì là đơn vị TPHCM.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú có tấm HCV đơn nam tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm ngoái, giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân 2025 đã chứng kiến các cuộc so tài chuyên môn hấp dẫn. Các tay vợt Đinh Anh Hoàng (Công an Nhân dân T&T) và Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) là những người lên ngôi vô địch nội dung đơn. Năm nay, họ tiếp tục góp mặt ở môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Ở Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, giành HCV nội dung đơn nam là tay vợt Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) còn HCV đơn nữ là Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM).

MINH CHIẾN