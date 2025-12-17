Các tay vợt bóng bàn Việt Nam còn hy vọng tranh HCV ở nội dung đơn

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam vẫn còn hy vọng tranh được HCV nếu các tay vợt làm tốt chuyên môn ở nội dung cá nhân.

Đức Tuân và Tuấn Anh để thua tại bán kết đôi nam. Ảnh: MD

Ngày 17-12 tại SEA Games 33-2025, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã thi đấu trận bán kết đôi nam nhưng thất bại đáng tiếc. Trong trận bán kết, cặp tay vợt Nguyễn Đức Tuấn và Đoàn Bá Tuấn Anh đã để thua 0-3 trước cặp tay vợt Quek Izzac, Pang Yew En (Singapore). Tỷ số các ván lần lượt là 9/11, 7/11 và 8/11. Việc thua trận tại bán kết đôi nam chỉ giúp Nguyễn Đức Tuân và Đoàn Bá Tuấn Anh có HCĐ.

Trước đó, cặp tay vợt Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng đã bị loại ở tứ kết đôi nam nước khi thua 2-3 trước đôi tay vợt của Malaysia. Việc thua trận khiến Mai Ngọc và Anh Hoàng không thể bảo vệ được tấm HCV tại SEA Games 32-2023.

Do thua ở bán kết đôi nam nên Tuấn Anh và Đức Tuân nhận HCĐ. Ảnh: MD

Trong nội dung đôi nữ, đội tuyển bóng bàn Việt Nam cũng không vượt qua được tứ kết. Vào lúc này, chúng ta còn 4 tay vợt Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Khoa Diệu Khánh tham dự nội dung đơn nam, đơn nữ. Bóng bàn Việt Nam vẫn chờ sự khởi sắc của các tay vợt để tìm cơ hội lọt vào trận tranh HCV cuối cùng. Tại SEA Games 31 tổ chức năm 2022 ở Việt Nam, Nguyễn Đức Tuân từng HCV nội dung đơn nam. Tại SEA Games 32-2023 diễn ra ở Campuchia, Nguyễn Anh Tú từng vào trận chung kết đơn nam và sau đó nhận HCB.

Các trận đấu đơn nam, đơn nữ sẽ kéo dài từ ngày 17-12 tới 19-12 trước khi môn bóng bàn SEA Games 33-2025 khép lại.

MINH CHIẾN