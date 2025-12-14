Tuyển bóng bàn Việt Nam thua đáng tiếc tại chung kết đồng đội nam nên nhận HCB

Thành viên đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam đã thi đấu với nỗ lực cao nhất nhưng để thua đáng tiếc trong trận chung kết quyết định.

Nguyễn Anh Tú và đồng đội đã có nỗ lực nhưng chưa thể giành HCV đồng đội nam. Ảnh: MINH DÂN

Rạng sáng ngày 15-12, các tay vợt bóng bàn Việt Nam mới khép lại trận chung kết đồng đội nam với đội tuyển Singapore. Sau 8 năm ở đấu trường SEA Games, các tay vợt Việt Nam mới góp mặt trận tranh HCV nội dung đồng đội nam.

Tại trận này, Ban huấn luyện bố trí Nguyễn Anh Tú đánh tiên phong. Tay vợt của Việt Nam thể hiện được phong độ cao nhất và vượt qua Koen Pang (Singapore) với tỷ số 3-1. Kết quả các ván đấu lần lượt là 12/14, 11/8, 11/5 và 11/7.

Tiếp sau trận đấu này, Đinh Anh Hoàng vào trận gặp Izaaz Quek. Đây được đánh giá là cặp đấu cân bằng. Dẫu vậy, Đinh Anh Hoàng lại để thua chóng vánh với tỷ số 0-3 (5/11, 3/11, 8/11). Sau đó, Nguyễn Đức Tuân xuất trận để đấu với gương mặt trẻ Josh Chua của đội Singapore. Với bản lĩnh của mình, Đức Tuân thắng đối thủ 3-1.

Nguyễn Đức Tuân đã chơi đầy cố gắng. Ảnh: MINH DÂN

Cuộc giằng co giữa 2 đội thật sự kịch tính và cần tới những trận tiếp theo. Ở trận sau đó, Izza Quek (Singapore) đã thi đấu với Nguyễn Anh Tú và có chiến thắng 3-1 (11/9, 11/6, 7/11, 12/10). Hai đội đã có tỷ số 2-2 vì vậy trận đấu của Đinh Anh Hoàng ở lượt cuối trước Keon Pang (Singapore) sẽ quyết định kết quả chung cuộc. Tiếc rằng, tay vợt của Việt Nam không thể chiến thắng đối thủ và thua 1-3.

Chung cuộc, đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam thua 2-3 tại chung kết nội dung đồng đội nên chỉ có tấm HCB.

Tay vợt Đinh Anh Hoàng tại trận chung kết đồng đội nam. Ảnh: MINH DÂN

Chia sẻ sau trận chung kết, HLV trưởng Vũ Văn Trung bày tỏ: “Chúng ta đã có những cơ hội để vươn lên giành HCV nhưng thiếu một chút đáng tiếc. Đội tuyển nam Singapore có nền tảng tốt từ việc tích lũy kinh nghiệm trong các giải quốc tế. Sau nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm về tinh thần để các tay vợt có sự tự tin cao hơn nữa”.

MINH CHIẾN