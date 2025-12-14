Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Đức Tuân đưa đội tuyển bóng bàn Việt Nam vào chung kết

Các tay vợt của bóng bàn nam Việt Nam đã xuất sắc chiến thắng tại bán kết để góp mặt chung kết đồng đội nam sau 8 năm chờ đợi.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú và đồng đội đã chơi tốt tại trận bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Buổi trưa tranh tài ngày 14-12, đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam thi đấu với Malaysia tại trận bán kết đồng đội nam. Trước trận đấu này, các tay vợt của Việt Nam đã vượt qua Indonesia ở trận đấu nghẹt thở tại bán kết để có mặt trong bán kết hôm nay.

HLV Phan Huy Hoàng bố trí Nguyễn Anh Tú là người đánh tiên phong của trận bán kết. Đối thủ của tay vợt này là Wong Qi Shen. Trong ván đầu, Anh Tú bất ngờ thua 8/11 trước tay vợt của Malaysia. Tuy nhiên, tay vợt của chúng ta chơi ổn định trong những ván còn lại và giành chiến thắng 11/5, 11/5, 11/5. Anh Tú có thắng lợi chung cuộc 3-1.

Chiến thắng của Anh Tú là sự khởi đầu thuận lợi tạo tâm lý tốt cho các đồng đội phía sau. Tại trận thứ 2, Đinh Anh Hoàng xuất trận gặp Chong Javen (Malaysia). Không mất nhiều thời gian, Đinh Anh Hoàng áp đảo được đối thủ bằng những pha đôi công đầy sức mạnh. Khép lại trận đấu, Đinh Anh Hoàng thắng 3-1.

Nguyễn Đức Tuân đóng góp chiến thắng chung của đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp sau đó, tay vợt kỳ cựu Nguyễn Đức Tuân thi đấu trận thứ 3 trước đối thủ Danny Wang (Malaysia). Trận này có chiến thắng 3-1 nghiêng về tay vợt của Việt Nam.

Chung cuộc, đội bóng bàn nam Việt Nam thắng đội Malaysia 3-0 giành quyền vào chung kết. Lần cuối cùng trước khi tham dự SEA Games 33 mà đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự chung kết đồng đội nam là SEA Games 29-2017. Khi đó, chúng ta là nhà vô địch nội dung này. Sau 8 năm, bóng bàn nam Việt Nam tiếp tục giành suất tham dự chung kết đồng đội nam.

Đinh Anh Hoàng thi đấu trận bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận chung kết sẽ diễn ra vào chiều tối ngày 14-12. Đối thủ tại chung kết của Việt Nam là đội thắng ở trận bán kết Singapore - Philippines.

MINH CHIẾN