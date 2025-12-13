Xem Mai Hoàng Mỹ Trang và đội bóng bàn nữ xuất trận tại SEA Games 33

Các tay vợt của bóng bàn Việt Nam đã xuất trận thi đấu nội dung đồng đội tại SEA Games 33-2025 trong ngày 13-12.

Mai Hoàng Mỹ Trang và đồng đội đã xuất trận tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận đấu được người hâm mộ và giới chuyên môn chờ đợi trong buổi sáng 13-12 là cuộc đối đầu giữa nữ Việt Nam với Thái Lan ở vòng bảng nội dung đồng đội nữ. Lần lượt Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Mai Hoàng Mỹ Trang, Trần Mai Ngọc được trao cơ hội thi đấu tại trận này.

Đáng tiếc, chúng ta để thua 1-3 trước đội chủ nhà. Đội bóng bàn nữ Thái Lan được đánh giá là 1 trong những ứng viên vô địch nội dung đồng đội tại SEA Games 33-2025. Trong kết quả của trận đấu, chiến thắng duy nhất của bóng bàn Việt Nam thuộc về tay vợt kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang.

Nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ môn bóng bàn SEA Games 33-2025 sẽ kết thúc bằng các trận chung kết vào ngày 14-12.

Cùng xem các tay vợt đã ra thi đấu trước đối thủ Thái Lan:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)