SEA Games 33

Ảnh đẹp

Xem Mai Hoàng Mỹ Trang và đội bóng bàn nữ xuất trận tại SEA Games 33

SGGPO

Các tay vợt của bóng bàn Việt Nam đã xuất trận thi đấu nội dung đồng đội tại SEA Games 33-2025 trong ngày 13-12.

Mai Hoàng Mỹ Trang và đồng đội đã xuất trận tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Mai Hoàng Mỹ Trang và đồng đội đã xuất trận tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận đấu được người hâm mộ và giới chuyên môn chờ đợi trong buổi sáng 13-12 là cuộc đối đầu giữa nữ Việt Nam với Thái Lan ở vòng bảng nội dung đồng đội nữ. Lần lượt Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Mai Hoàng Mỹ Trang, Trần Mai Ngọc được trao cơ hội thi đấu tại trận này.

Đáng tiếc, chúng ta để thua 1-3 trước đội chủ nhà. Đội bóng bàn nữ Thái Lan được đánh giá là 1 trong những ứng viên vô địch nội dung đồng đội tại SEA Games 33-2025. Trong kết quả của trận đấu, chiến thắng duy nhất của bóng bàn Việt Nam thuộc về tay vợt kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang.

Nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ môn bóng bàn SEA Games 33-2025 sẽ kết thúc bằng các trận chung kết vào ngày 14-12.

Cùng xem các tay vợt đã ra thi đấu trước đối thủ Thái Lan:

IMG_1519.jpg
IMG_1521.jpg
IMG_1520.jpg
IMG_1522.jpg
IMG_1524.jpg
IMG_1525.jpg
IMG_1526.jpg
IMG_1527.jpg
Tin liên quan
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Từ khóa

bóng bàn SEA Games 33-2025 Nguyễn Khoa Diệu Khánh bóng bàn Việt Nam Trần Mai Ngọc Mai Hoàng Mỹ Trang

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn