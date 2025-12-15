SEA Games 33

Ảnh đẹp

Võ sĩ xinh đẹp Đặng Trần Phương Nhi giành huy chương đầu tiên cho wushu Việt Nam tại SEA Games 33

SGGPO

Nữ tuyển thủ Đặng Trần Phương Nhi trở thành người đầu tiên giành huy chương cho đội tuyển wushu Việt Nam ở SEA Games 33-2025.

Đặng Trần Phương Nhi giành tấm HCB tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đặng Trần Phương Nhi giành tấm HCB tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đặng Trần Phương Nhi là tuyển thủ nội dung taolu (biểu diễn). Cô đã hoàn tất 3 bài trình diễn nam đao, nam quyền và nam côn để giữ vị trí thứ 2, nhận HCB tại SEA Games 33-2025. Quy định ở nội dung taolu tại SEA Games 33-2025, các tuyển thủ thể hiện 3 bài trình diễn sau đó sẽ tính điểm trung bình để có xếp hạng.

Năm nay là lần đầu tiên Đặng Trần Phương Nhi được cơ hội tham dự SEA Games. Cô đã là nhà vô địch thế giới của đội tuyển wushu Việt Nam trong giải vô địch thế giới 2023 tổ chức tại Mỹ.

Tấm HCB của Đặng Trần Phương Nhi là huy chương đầu tiên của cá nhân cô tại SEA Games 33-2025 đồng thời cũng là tấm huy chương khởi đầu của đội tuyển wushu Việt Nam. Ngày 15-12 sẽ là ngày tranh tài cuối cùng môn wushu.

Nữ tuyển thủ đã trải lòng sau khi giành HCB: “Tôi xin gởi tặng tấm huy chương đến những khán giả, và tới những người thầy, người cô đã huấn luyện tôi. Lần đầu tiên tôi có tấm huy chương này, tôi rất trân trọng nó. Tôi gặp một chút đau trong quá trình chuẩn bị SEA Games 33-2025 nhưng tôi đã được điều trị để có sức khỏe tốt nhất và tinh thần lên cao khi thi đấu. Mọi kết quả huy chương lần này đều là sự nỗ lực của tập thể đội tuyển wushu Việt Nam”.

Những khoảnh khắc trình diễn của Phương Nhi tại bài nam đao (bài cuối) trước khi được nhận HCB. Toàn nội dung, sau 3 bài trình diễn, cô được chấm tổng 29,112 điểm:

IMG_1806.jpg
IMG_1802.jpg
IMG_1805.jpg
IMG_1803.jpg
Tin liên quan
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Từ khóa

wushu SEA Games 33-2025 wushu Việt Nam Đặng Trần Phương Nhi

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn