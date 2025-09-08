Các môn khác

Đội tuyển wushu Việt Nam kết thúc giải vô địch thế giới 2025 với 2 HCV

SGGPO

Võ sĩ đội tuyển wushu Việt Nam hoàn thành thi đấu giải vô địch thế giới khi giành thêm 1 HCB trong ngày cuối cùng.

Đội tuyển wushu Việt Nam kết thúc thi đấu giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: MINH MINH
Đội tuyển wushu Việt Nam kết thúc thi đấu giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: MINH MINH

Rạng sáng ngày 8-9 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển wushu Việt Nam kết thúc thi đấu giải vô địch thế giới 2025 ở Brazil.

Chúng ta đã có tuyển thủ Đinh Văn Tâm tham dự trận chung kết hạng cân 52kg nam sanda (đối kháng) trước đối thủ Jiaming Ou (Trung Quốc). Dù nỗ lực thi đấu tuy nhiên Đinh Văn Tâm vẫn thua 1-2 do vậy nhận HCB. Đinh Văn Tâm là tuyển thủ nam duy nhất của Việt Nam góp mặt tại 1 trận chung kết dành cho đối kháng giải năm nay.

Như vậy, đội wushu Việt Nam kết thúc giải đấu với thành tích 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. 2 tấm HCV của đội thuộc về võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (56kg nữ) và Ngô Thị Phương Nga (52kg nữ). Giải vô địch thế giới 2025 tại Brazil đã thi đấu các hạng cân đối kháng của nam gồm 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, 100kg, trên 100kg và nhóm nội dung nữ: 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg.

Tại giải vô địch thế giới năm nay, đội tuyển wushu Việt Nam tham dự với các gương mặt xuất sắc nhất để tranh tài nội dung dành cho nam, nữ đối với taolu (biểu diễn) và đối kháng. Trong các tuyển thủ taolu, Dương Thúy Vi là người duy nhất giành huy chương với vị trí hạng 3 nội dung thương thuật nữ.

Ngày 9-9, các tuyển thủ lên đường về nước để tiếp tục tập huấn chuyên môn hướng tới tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

MINH CHIẾN

