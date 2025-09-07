Đội tuyển wushu Việt Nam giành 2 HCV đầu tiên tại giải vô địch thế giới 2025

Đội tuyển wushu Việt Nam đã giành được 2 ngôi vô địch đầu tiên với sự xuất sắc của võ sĩ Phương Nga và Thu Thủy.

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy giành HCV hạng cân 56kg nữ tại giải. Ảnh: MINH MINH

“Các võ sĩ đã thi đấu tốt tại trận chung kết để giành ngôi vô địch. Đây là kết quả được chúng tôi dự báo bởi Phương Nga và Thu Thủy đang có phong độ tốt”, HLV Phạm Quốc Khánh của đội tuyển wushu Việt Nam chia sẻ từ Brazil.

Giải wushu vô địch thế giới đang tranh tài tại Brazil. Võ sĩ Ngô Thị Phương Nga tham dự trận chung kết hạng cân 52kg nữ giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ Aparna (Ấn Độ) để giành HCV đầu tiên cho đội tuyển wushu Việt Nam.

Ngô Thị Phương Nga (áo đỏ) giành HCV hạng cân 52kg nữ giải thế giới năm nay. Ảnh: MINH MINH

Tiếp đó, Nguyễn Thị Thu Thủy thi đấu chung kết hạng cân 56kg nữ trước võ sĩ chủ nhà Brazil Beatriz Silva và giành chiến thắng 2-0, đạt HCV. Đây là tấm HCV thế giới thứ 2 trong sự nghiệp của Thu Thủy. Tại giải vô địch thế giới năm 2023, cô từng đoạt ngôi vô địch và năm nay đã bảo vệ thành công vị trí số 1 của mình.

Ở những diễn biến khác, võ sĩ Nguyễn Thị Lan đã thi đấu chung kết hạng cân 48kg nữ nhưng thua Yuxia Du (Trung Quốc) nên nhận HCB. Võ sĩ Hứa Văn Đoàn thua tại bán kết hạng cân 56kg nam, Trương Văn Chưởng thua tại bán kết hạng cân 70kg nam.

Đội tuyển wushu vẫn còn tham dự 1 trận chung kết hạng cân 52kg nam của võ sĩ Đinh Văn Tâm trước đối thủ Jiaming Ou (Trung Quốc) vào ngày 7-9 theo giờ địa phương.

Tại ngày thi đấu áp chót của giải, gương mặt kỳ cựu Dương Thúy Vi đã giành được HCĐ nội dung thương thuật nữ sau khi đạt 9.746 điểm. Nỗ lực thể hiện bài trình diễn của Dương Thúy Vi được ghi nhận với vị trí hạng 3 chung cuộc. Vị trí số 1 cùng HCV là Zahra Kiani (Iran, 9.763 điểm) trong khi HCB là tuyển thủ Patricia Geraldine (Indonesia, 9.756 điểm).

MINH CHIẾN