Wushu Việt Nam tự tin giành HCV ở giải vô địch thế giới 2025

Ban huấn luyện đội tuyển wushu Việt Nam xác định mục tiêu giành HCV tại giải vô địch thế giới 2025, đồng thời từng tuyển thủ sẽ có thêm những tích lũy chuyên môn trước khi tham dự SEA Games 33-2025.

Tuyển thủ Dương Thúy Vi là người kinh nghiệm nhất của đội tuyển wushu Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Các tuyển thủ tham dự giải vô địch thế giới 2025 đã chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng thời gian qua. Chúng tôi hy vọng các em sẽ tập trung giành kết quả tốt tại đây và cũng là một dịp từng người sẵn sàng chuyên môn hướng đến SEA Games 33-2025 vào tháng 12”, phụ trách bộ môn wushu (Cục TDTT Việt Nam) – ông Vũ Văn Trung trao đổi.

Hai năm trước, đội tuyển wushu Việt Nam đã giành 11 huy chương tại giải vô địch thế giới 2023 (trong đó có 5 HCV). Các tuyển thủ giành HCV cho wushu Việt Nam khi đó là Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy, Huỳnh Đỗ Đạt và Đặng Trần Phương Nhi. Tại giải vô địch thế giới năm nay, Đỗ Đạt và Phương Nhi không tham dự.

Tuy nhiên, các võ sĩ Nguyễn Thị Lan (48kg) và Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg) vẫn giữ phong độ ổn định để sẵn sàng tranh tài bảo vệ vị trí số 1 của mình. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thủy đang là võ sĩ số 1 được đội tuyển wushu Việt Nam kỳ vọng giành thành tích cao ở SEA Games 33-2025. Cô đã là nhà vô địch thế giới 2023, vô địch cúp tán thủ thế giới 2025 và cúp tán thủ châu Á 2025.

Tại SEA Games 33-2025, nội dung đối kháng môn wushu SEA Games 33-2025 sẽ diễn ra 4 hạng cân (65kg, 70kg nam; 56kg, 60kg nữ). Thu Thủy từng giành HCV tại SEA Games 31. Tuy nhiên, nữ tuyển thủ phải vắng mặt ở SEA Games 32-2023 do hạng cân sở trường không tổ chức. Sau 2 năm, Thu Thủy đứng trước cơ hội tham dự SEA Games 33-2025 để giành thành tích cao nhất. “Chúng tôi đánh giá Thu Thủy là võ sĩ có ý chí mạnh mẽ và chuyên môn tốt trong hạng đấu của mình. Vì thế, đội tuyển rất hy vọng Thu Thủy làm nên thành tích cao tại Thái Lan cuối năm nay”, ông Vũ Văn Trung nói thêm.

Võ sĩ Thu Thủy đang là gương mặt quan trọng tại hạng cân 60kg nữ của wushu Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Trước khi thi đấu giải vô địch thế giới 2025, đội tuyển wushu Việt Nam đã tham dự World Games 2025 tại Trung Quốc và Nguyễn Thị Thu Thủy đã giành tấm HCB quan trọng tại hạng cân 60kg nữ.

Giải vô địch thế giới 2025 được tổ chức tại Brazil. Một trong những khó khăn của tuyển thủ Việt Nam là phải làm quen với múi giờ chênh lệch tại địa điểm tổ chức. Dù vậy, từng thành viên của đội tuyển wushu Việt Nam khẳng định đã sẵn sàng tham gia tranh tài. Chúng ta góp mặt 12 tuyển thủ gồm Thúy Vi, Văn Sỹ, Trọng Lâm, Văn Đoàn, Việt Anh, Trung Nguyên, Văn Chưởng, Nguyễn Thị Lan, Phương Nga, Thu Thủy, Văn Hữu, Văn Tâm.

Trong số này, các tuyển thủ Thúy Vi, Văn Hữu, Văn Chưởng, Nguyễn Thị Lan từng giành HCV SEA Games 32-2023 ở Campuchia. “Mỗi giải đấu đều có giá trị về chuyên môn. Các tuyển thủ của đội tuyển wushu Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch thế giới 2025 với quyết tâm cao nhất”, HLV Phạm Quốc Khánh của đội tuyển wushu Việt Nam bày tỏ.

Toàn đội sang Brazil vào ngày 31-8 để tranh tài các nội dung kéo dài tới hết ngày 8-9 (theo giờ địa phương). Mục tiêu của đội tuyển wushu Việt Nam là giành tối thiểu 1 HCV ở giải năm nay. Tại 3 kỳ tham dự gần nhất trước khi giải vô địch thế giới 2025 diễn ra, đội tuyển wushu Việt Nam đều giành HCV (năm 2017 có 2 HCV, năm 2019 có 1 HCV, năm 2023 có 5 HCV).

