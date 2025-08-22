Đội tuyển wushu TPHCM giành 8 HCV, xếp hạng nhì giải vô địch đội mạnh quốc gia 2025

Các võ sĩ wushu của TPHCM đã đứng vị trí hạng nhì toàn đoàn tại giải vô địch đội mạnh quốc gia 2025.

Đội tuyển wushu TPHCM đã có vị trí hạng nhì toàn đoàn giải năm nay. Ảnh: TPHCMWUSHU

Giải đấu đã kết thúc tại Đà Nẵng vào ngày 22-8, sau gần 1 tuần tranh tài. Năm nay, giải quy tụ hơn 260 VĐV của 20 đơn vị cả nước tham gia thi đấu 57 bộ huy chương đối với taolu (biểu diễn) và sanda (đối kháng).

Võ sĩ đội wushu TPHCM thi đấu hiệu quả giành 8 HCV, 9 HCB, 8 HCĐ đứng hạng nhì toàn đoàn. Trong thành tích trên, đội wushu TPHCM có 7 HCV tại nội dung của taolu và 1 HCV thi đấu đối kháng.

Các kết quả HCV của đội wushu TPHCM đến từ Dương Hoàng Sơn (thái cực quyền Dương gia nam), Nguyễn Thị Minh Tâm (thái cực quyền Trần gia nữ), Phạm Thế Vinh (thái cực quyền 24 thức nam), Nguyễn Thị Minh Tâm (thái cực kiếm Trần gia nữ), Phạm Thế Vinh (thái cực kiếm 32 thức nam), Lương Tuyết Mai (thái cực quạt 28 thức nữ), đối luyện nữ (Lê Gia Hân, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Lê Trần Bảo Trân) và Trần Quốc Toản (85kg nam).

Trên bảng kết quả chung cuộc, đội Hà Nội dẫn đầu với 20 HCV, 10 HCB và 4 HCĐ. Võ sĩ Hà Nội có 13 HCV trong nội dung taolu và 7 HCV tại nội dung đối kháng. Đội Quân đội giữ vị trí hạng 3 (5 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ). Tiếp theo là các đội Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Đồng Nai, Tuyên Quang, Thanh Hóa. Tại giải năm nay, nhiều đơn vị cử các võ sĩ trẻ triển vọng thi đấu nhằm tăng cường cọ xát để có lực lượng kế cận VĐV lớn tuổi ở tương lai.

MINH CHIẾN