Thể thao Việt Nam dự 2 trận chung kết wushu tại World Games 2025

Thể thao Việt Nam chắc chắn có ít nhất 1 HCB tại World Games 2025 ở môn wushu với kết quả của võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy.

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy đã lọt vào chung kết hạng cân 60kg nữ tại World Games 2025. Ảnh: WORLD WUSHU

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy đã xuất sắc vượt qua đối thủ Chan Tsz Ching (Hongkong-Trung Quốc) với kết quả 2-0 tại bán kết để giành quyền tham dự trận chung kết hạng cân 60kg nữ môn wushu tại World Games 2025 đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nữ tuyển thủ của Việt Nam sẽ gặp tuyển thủ chủ nhà Li Zhiqin tại trận chung kết nội dung. Trận đấu sẽ diễn ra tối ngày 12-8. Nguyễn Thị Thu Thủy đang là võ sĩ hàng đầu của wushu Việt Nam tại hạng cân 60kg nữ. Cô từng giành HCV thế giới năm 2022.

Việc Thu Thủy lọt vào trận chung kết của hạng cân cũng đồng nghĩa ít nhất thể thao Việt Nam có 1 tấm HCB trong môn này tại World Games 2025. Nếu thành công trong trận chung kết, Thu Thủy sẽ là tuyển thủ giành HCV đầu tiên cho chúng ta tại World Games 2025.

Ngoài ra, tuyển thủ Đỗ Huy Hoàng đã có suất dự chung kết hạng cân 56kg nam để đối đầu tuyển thủ chủ nhà Tang Sishuo. Huy Hoàng cũng là niềm hy vọng giành HCV của Việt Nam tại World Games 2025.

Chúng ta từng giành HCV wushu tại World Games 2022 với thành tích thi đấu của Dương Thúy Vi. Năm nay, Dương Thúy Vi chỉ đứng hạng 9 trong nội dung taolu của mình còn Đặng Trần Phương Nhi có hạng 6.

Tại môn wushu, võ sĩ Ngô Phương Nga của Việt Nam sẽ dự trận tranh HCĐ với đối thủ Faith (Philippines) vào tối ngày 12-8.

Trước đó, thể thao Việt Nam đã có Nguyễn Trần Duy Nhất thi đấu hạng cân 57kg môn muay nhưng thất bại ở trận tranh HCĐ nên đứng hạng 4 chung cuộc. Duy Nhất từng có HCV môn muay ở World Games 2022.

MINH CHIẾN