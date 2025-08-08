Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất thắng đối thủ chủ nhà, giành quyền vào bán kết World Games 2025

Nguyễn Trần Duy Nhất đã thi đấu xuất sắc để vào bán kết hạng cân 57kg nam môn muay của World Games 2025.

Nguyễn Trần Duy Nhất có suất vào bán kết tại World Games 2025 khi vượt qua võ sĩ chủ nhà. Ảnh: VMMAF

Ngày 8-8 theo giờ địa phương tại Trung Quốc, Nguyễn Trần Duy Nhất thi đấu trận tứ kết hạng cân 57kg nam môn muay tại World Games 2025 gặp đối thủ chủ nhà Yang Yuxi. Trước võ sĩ có sức trẻ và chơi chủ động ra đòn, Duy Nhất giữ sự thận trọng để giành chiến thắng 30-27 sau 3 hiệp đấu.

Chiến thắng tại tứ kết giúp Nguyễn Trần Duy Nhất giành suất bán kết nội dung. Trận bán kết dự kiến diễn ra ngày 9-8 và Nguyễn Trần Duy Nhất gặp đối thủ Shelesko Dmytro (Ukraine).

Trận bán kết còn lại là cuộc tranh tài giữa 2 tuyển thủ Gordon Ruach Hashem Bichayanu (Israel) và Rolland Daren Louis Jose (Pháp).

Nguyễn Trần Duy Nhất là đại diện duy nhất của đội tuyển muay Việt Nam tham dự World Games 2025. Võ sĩ của chúng ta đã giành ngôi vô địch cùng HCV nội dung trên tại World Games 2022 từng diễn ra ở Mỹ. Nguyễn Trần Duy Nhất góp mặt lần này với vai trò là đương kim vô địch hạng cân. Ban huấn luyện đội tuyển muay Việt Nam cho biết, võ sĩ người TPHCM phải ép cân từ 64kg xuống 57kg để đăng ký tham gia thi đấu.

Tại World Games 2025, Ban tổ chức thi đấu các nội dung với môn muay gồm 57kg, 71kg, 86kg (nam) và 48kg, 54kg, 60kg (nữ). Chúng ta rất kỳ vọng dù chỉ có 1 VĐV tham dự môn muay nhưng có thể giành huy chương World Games 2025.

MINH CHIẾN