Đại hội thể thao thế giới 2025 (World Games 2025) chính thức khai mạc tại Thành Đô (Trung Quốc) và HLV, VĐV nhiều đoàn thể thao sẽ bước vào những ngày tranh tài sôi nổi phía trước.

Đại hội thể thao thế giới 2025 - World Games 2025 đã khai mạc tại Trung Quốc. Ảnh: XINHUA

Tối ngày 7-8 theo giờ địa phương tại Trung Quốc, Lễ khai mạc World Games 2025 chính thức được diễn ra tại khu vực trung tâm của Đại hội.

Ban tổ chức chủ nhà Trung Quốc đã mang tới cho HLV, VĐV các đoàn tham dự World Games 2025 một chương trình nhiều màu sắc để thấy được một sự mới mẻ, trẻ trung trong lần đăng cai năm nay. Tại Lễ khai mạc, thông qua đoạn video ngắn, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế - bà Kirsty Coventry đã gởi lời chào tới tất cả VĐV tham dự, đồng thời trân trọng tình bạn, tôn vinh sự đa dạng và tận hưởng khoảnh khắc tại World Games 2025

Thể thao Việt Nam góp mặt tại World Games 2025 với 25 VĐV của các đội gồm bóng ném bãi biển, thể dục aerobic, billiards, bi sắt, wushu, kickboxing, muay. Chúng ta không thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đấu trường World Games 2025 mà từng đội tuyển quốc gia tới điểm tranh tài theo lịch trình dựa trên chương trình thi đấu.

Đại hội lần này có sự góp mặt của 6.679 người (trong đó có gần 4.000 VĐV) tới từ 116 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài 256 bộ huy chương của 34 môn chính thức.

Chúng ta đã có môn bóng ném bãi biển nữ bắt đầu thi đấu từ ngày 7-8 tuy nhiên để thua đội Đan Mạch 0-2 (16/18, 17/18). Đại hội diễn ra từ ngày 7-8 tới ngày 17-8. Tại các ngày tiếp theo, thể thao Việt Nam tiếp tục có tuyển thủ thi đấu.

MINH CHIẾN