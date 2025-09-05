Các môn khác

Tuyển thủ Dương Thúy Vi đứng hạng 6 nội dung kiếm thuật giải wushu thế giới 2025

SGGPO

Nữ tuyển thủ Dương Thúy Vi hoàn tất bài kiếm thuật sở trường trong nội dung taolu (biểu diễn) nhưng chỉ có hạng 6.

Dương Thúy Vi chưa giành được huy chương tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Giải wushu vô địch thế giới 2025 đã bắt đầu diễn ra tại Brazil. Tuyển thủ Dương Thúy Vi đã tranh tài nội dung đầu tiên là kiếm thuật. Sau trình diễn, cô đạt 9.706 điểm để đứng hạng 6. Vô địch là tuyển thủ Trung Quốc Wang Yamen với thành tích 9.773 điểm. Tuyển thủ Kida Nanoha (Nhật Bản) nhận HCB còn Wong Wen Ian (Macau, Trung Quốc) nhận HCĐ. Nội dung kiếm thuật giải vô địch thế giới năm nay thu hút 10 tuyển thủ tham dự.

Tuyển thủ Dương Thúy Vi từng giành HCB nội dung kiếm thuật tại giải vô địch thế giới năm 2019 tuy nhiên tại giải đấu năm 2023, cô không có thành tích huy chương.

Hiện tại, Dương Thúy Vi còn cơ hội tranh huy chương tại giải vô địch thế giới 2025 khi sẽ tham dự nội dung thương thuật được diễn ra ngày 6-9.

Tính tới thời điểm hiện tại, đội tuyển wushu Việt Nam chưa giành được huy chương tại giải vô địch thế giới 2025. Giải còn diễn ra tới hết ngày 7-9 theo giờ địa phương. Đội wushu Việt Nam tham dự với 12 tuyển thủ gồm Thúy Vi, Văn Sỹ, Trọng Lâm, Văn Đoàn, Việt Anh, Trung Nguyên, Văn Chưởng, Nguyễn Thị Lan, Phương Nga, Thu Thủy, Văn Hữu, Văn Tâm. Mục tiêu của đội tuyển wushu Việt Nam là phấn đấu giành HCV tại Brazil.

Cách đây 2 năm tại giải vô địch thế giới 2023, đội tuyển wushu Việt Nam từng giành 5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ.

MINH CHIẾN

