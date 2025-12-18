Xem 3 chị em tuyển thủ vật Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh chiếm lĩnh sàn đấu giành HCV

SEA Games 33

3 tuyển thủ của đội tuyển vật Việt Nam đã có ngày thi đấu thăng hoa giành các chiến thắng mang về những ngôi vô địch quý giá ở thi đấu vật tự do nữ.

3 tuyển thủ đã giành được HCV đầy quý giá cho đội tuyển vật Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tại hạng cân 53kg nữ, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Linh dẫn đầu trước các đối thủ Indonesia, Philippines, Myanmar và Thái Lan để có HCV.

Trong hạng cân 57kg nữ, Nguyễn Thị Mỹ Trang cũng xuất sắc vượt qua các tuyển thủ của Indonesia, Thái Lan và Myanmar và giành HCV thuyết phục. Trong khi đó ở hạng cân 62kg nữ, người chị cả Nguyễn Thị Mỹ Hạnh không khó khăn để thắng các đối thủ Lào, Thái Lan, Philippines và Indonesia tiếp tục giành HCV.

3 tuyển thủ đã có chiến thắng xuất sắc đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

Phóng viên SGGP đã kịp ghi lại những khoảnh khắc thi đấu có giá trị đầy cảm xúc của 3 chị em gái Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh chiều ngày 18-12:

