Các "chân dài" bóng chuyền nữ Việt Nam rèn thể lực ở Vĩnh Long

Chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tham gia chuyến tập huấn để tích lũy thể lực tại Vĩnh Long.

Từ ngày 15-11, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đến Vĩnh Long tham gia chuyến tập huấn trước thềm SEA Games 33. Toàn đội tập trung rèn luyện thể lực cùng chuyên gia Karl Lim (Australia) tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Vĩnh Long. Tại giai đoạn tập huấn này, đội sẽ chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng nhất trước khi rút gọn danh sách 14 tuyển thủ chính thức tới Thái Lan.

Hiện đội tuyển có các cầu thủ tập huấn gồm: Phạm Quỳnh Hương, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Hoàng Hồng Hạnh, Bùi Thị Ánh Thảo (chủ công), Đặng Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Xuân (đối chuyền), Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, Nguyễn Phương Quỳnh, Lưu Thị Huệ, Lê Thùy Linh (phụ công), Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi (chuyền 2), Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Hà Kiều Vy (libero). Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các trợ lý Nguyễn Trọng Linh, Ngọc Hoa, Minh Dũng sẽ theo sát các học trò trong buổi tập.

HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: “Hiện tại, tinh thần toàn đội ổn định sau các giải đấu vừa qua. Tuy nhiên, nhiệm vụ tại SEA Games 33 có ý nghĩa chuyên môn quan trọng nên yếu tố thể lực, sức bền cần đảm bảo tốt nhất”.

Chuyên gia thể lực Karl Lim (phải) đồng hành cùng đội bóng chuyền nữ Việt Nam trong hành trình đến SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Vĩnh Long Nguyễn Minh Hiền, đơn vị nỗ lực hỗ trợ tối đa cả về địa điểm tập luyện cũng như nơi ăn chốn ở cho các thành viên đội tuyển. Không khí tập luyện của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Vĩnh Long luôn sôi nổi, tạo một tinh thần tươi mới cho từng tuyển thủ.

Dự kiến, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có một số trận đấu giao hữu với các đội bóng nam và nữ ở Vĩnh Long, Tây Ninh để tập thuần thục các kỹ năng tấn công, phòng thủ chắn bóng, phòng thủ hàng sau…

Các thành viên đặt quyết tâm tập luyện, chuẩn bị cho hành trình chinh phục HCV tại SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một số hình ảnh trong chuyến tập huấn tại Vĩnh Long của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG