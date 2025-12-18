Bóng chuyền

Chủ công Nguyễn Thị Uyên sẽ có bến đỗ mới sau SEA Games 33?

SGGPO

Tay đập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể tìm cơ hội thi đấu ở đội bóng mới nếu không tái ký với đội nữ Hưng Yên.

Chủ công Nguyễn Thị Uyên (9) sẽ tìm những cơ hội mới nếu không tái ký hợp đồng cùng đội nữ Hưng Yên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chủ công Nguyễn Thị Uyên (9) sẽ tìm những cơ hội mới nếu không tái ký hợp đồng cùng đội nữ Hưng Yên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Hưng Yên đã trao đổi cùng SGGP cho biết: “Ngày 31-12 sẽ khép lại hợp đồng thi đấu của cầu thủ Nguyễn Thị Uyên với đội bóng. Lúc này, các bên vẫn đang thương thảo để có những điều khoản và chế độ tốt nhất. Ưu tiên của đội bóng vẫn là tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ bởi em Uyên là người có chuyên môn cũng như đã cống hiến thi đấu cùng đội bóng, là tuyển thủ quốc gia”.

Tuy nhiên, tất cả sẽ đi tới quyết định cuối cùng trong đầu tháng 1-2026. Trong trường hợp đội nữ Hưng Yên không thể có được những điều kiện phù hợp, nhiều khả năng cầu thủ Nguyễn Thị Uyên sẽ tìm hướng gia nhập đội bóng khác. Hiện tại, cô vẫn giữ ưu tiên hàng đầu là thi đấu với đội bóng quê hương. Dẫu vậy, đội bóng chuyền nữ Hưng Yên đang nỗ lực tìm nguồn tài trợ để có thêm sự đồng hành thu nhập cho cầu thủ mới có thể giữ chân được gương mặt hàng đầu của mình.

Theo tìm hiểu, đội nữ Ninh Bình có thể là một trong những bến đỗ mà Nguyễn Thị Uyên lựa chọn. Theo quy định, chỉ khi các bên của bóng chuyền nữ Hưng Yên (cầu thủ, đội bóng) không còn vướng mắc về hợp đồng, phía Ninh Bình mới làm việc cùng Nguyễn Thị Uyên để nắm bắt nguyện vọng của tuyển thủ.

Các cầu thủ sẽ phải sớm có đội bóng chủ quản chính thức để được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cấp thẻ VĐV, tham dự giải vô địch quốc gia 2026.

Nguyễn Thị Uyên là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa giành HCB tại SEA Games 33-2025. Cô và đồng đội đã về nước ngày 16-12 vừa qua. Cầu thủ được đào tạo huấn luyện cơ bản ở bóng chuyền Thái Bình (cũ) (nay là Hưng Yên) và thi đấu sở trường vị trí chủ công. Nguyễn Thị Uyên bắt đầu được tập trung trở lại đội tuyển quốc gia từ năm 2024 và giữ được ví trí trong danh sách 14 cầu thủ chính thức thường xuyên thi đấu các giải quốc tế thời gian qua. Tay đập này từng lên ngôi vô địch quốc gia với đội bóng quê hương năm 2022.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền SEA Games 33-2025 bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Thị Uyên Ninh Bình Hưng Yên

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn