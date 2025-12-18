Chủ công Nguyễn Thị Uyên sẽ có bến đỗ mới sau SEA Games 33?

Chủ công Nguyễn Thị Uyên (9) sẽ tìm những cơ hội mới nếu không tái ký hợp đồng cùng đội nữ Hưng Yên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Hưng Yên đã trao đổi cùng SGGP cho biết: “Ngày 31-12 sẽ khép lại hợp đồng thi đấu của cầu thủ Nguyễn Thị Uyên với đội bóng. Lúc này, các bên vẫn đang thương thảo để có những điều khoản và chế độ tốt nhất. Ưu tiên của đội bóng vẫn là tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ bởi em Uyên là người có chuyên môn cũng như đã cống hiến thi đấu cùng đội bóng, là tuyển thủ quốc gia”.

Tuy nhiên, tất cả sẽ đi tới quyết định cuối cùng trong đầu tháng 1-2026. Trong trường hợp đội nữ Hưng Yên không thể có được những điều kiện phù hợp, nhiều khả năng cầu thủ Nguyễn Thị Uyên sẽ tìm hướng gia nhập đội bóng khác. Hiện tại, cô vẫn giữ ưu tiên hàng đầu là thi đấu với đội bóng quê hương. Dẫu vậy, đội bóng chuyền nữ Hưng Yên đang nỗ lực tìm nguồn tài trợ để có thêm sự đồng hành thu nhập cho cầu thủ mới có thể giữ chân được gương mặt hàng đầu của mình.

Theo tìm hiểu, đội nữ Ninh Bình có thể là một trong những bến đỗ mà Nguyễn Thị Uyên lựa chọn. Theo quy định, chỉ khi các bên của bóng chuyền nữ Hưng Yên (cầu thủ, đội bóng) không còn vướng mắc về hợp đồng, phía Ninh Bình mới làm việc cùng Nguyễn Thị Uyên để nắm bắt nguyện vọng của tuyển thủ.

Các cầu thủ sẽ phải sớm có đội bóng chủ quản chính thức để được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cấp thẻ VĐV, tham dự giải vô địch quốc gia 2026.

Nguyễn Thị Uyên là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa giành HCB tại SEA Games 33-2025. Cô và đồng đội đã về nước ngày 16-12 vừa qua. Cầu thủ được đào tạo huấn luyện cơ bản ở bóng chuyền Thái Bình (cũ) (nay là Hưng Yên) và thi đấu sở trường vị trí chủ công. Nguyễn Thị Uyên bắt đầu được tập trung trở lại đội tuyển quốc gia từ năm 2024 và giữ được ví trí trong danh sách 14 cầu thủ chính thức thường xuyên thi đấu các giải quốc tế thời gian qua. Tay đập này từng lên ngôi vô địch quốc gia với đội bóng quê hương năm 2022.

MINH CHIẾN