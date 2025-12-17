Nhiều cú sốc ở ngày mở màn Giải vô địch bóng chuyền nam cấp CLB thế giới 2025

Osaka Bluteon (Nhật Bản) tạo nên cú sốc đầu tiên của giải.

Osaka đã giành chiến thắng áp đảo 3-0 (25-14, 25-18, 25-14) trước Cruzeiro để khởi đầu hoàn hảo cho chiến dịch bảng B của họ. Mặc dù mắc nhiều lỗi không đáng có hơn đối thủ (21 so với 18), đại diện Nhật Bản đã thể hiện sự vượt trội hơn hẳn so với đội bóng chủ nhà ở tất cả các yếu tố ghi điểm, bao gồm 39-21 về những cú đập bóng ghi điểm, 9-3 về những cú giao bóng ăn điểm và 9-2 về những cú chắn bóng ghi điểm. Chủ công Shoma Tomita của Osaka đạt tỷ lệ tấn công thành công 82%, ghi tổng cộng 19 điểm cao nhất trận.

Trận đấu thứ 2 của bảng B tại Belem, giữa đại diện hùng mạnh của Italy, Sir Sicoma Monini Perugia và CLB Swehly Sports Club (Libya) vừa có lần đầu dự giải. Sự chênh lệch đã lộ rõ khi Perugia, 2 lần vô địch thế giới, đã khởi đầu hành trình chinh phục danh hiệu thứ 3 một cách thuận lợi, giành chiến thắng dễ dàng 3-0 (25-10, 25-14, 25-18). Bảng B sẽ diễn ra vòng đấu thứ 2 vào thứ Tư, với trận đấu mở màn của Sada Cruzeiro (Brazil) gặp Swehly Sports Club (Libya), sau đó là trận đấu giữa Sir Sicoma Monini Perugia (Italy) và Osaka Bluteon (Nhật Bản).

Bất ngờ cũng xảy ra ở bảng A khi Aluron CMC Warta Zawierce (Ba Lan) giành chiến thắng nghẹt thở trong trận đấu 5 ván trước Vôlei Renata Campinas (Brazil). Lần đầu tiên tham dự Giải vô địch thế giới cấp CLB, Warta Zawiercie đã giành được 2 điểm với chiến thắng 3-2 (25-19, 25-27, 25-19, 20-25, 16-14) và hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, sau Praia Clube (Brazil), đội đã giành được 3 điểm sau khi đánh bại Al-Rayyan Sports Club (Qatar) vào đầu ngày thứ Ba.

Vào thứ Tư, ngày thi đấu thứ 2 của bảng chứng kiến Warta Zawiercie săn tìm kiếm chiến thắng thứ 2 trước Al-Rayyan, trong khi 2 đối thủ Brazil là Campinas và Praia sẽ đối đầu.

HUY KHÔI