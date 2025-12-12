Bóng chuyền

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thắng tuyệt đối tại vòng bảng

SGGPO

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu với sự tập trung nhất trước đối thủ Indonesia và giành chiến thắng quyết định 3-0.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đã toàn thắng tại vòng bảng để góp mặt bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đã toàn thắng tại vòng bảng để góp mặt bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận đấu cuối cùng của vòng bảng giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia đã diễn ra tối ngày 12-12.

Đây là trận đấu then chốt để xác định vị trí nhất bảng. Vì thế, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa đội hình tốt nhất ra sân. Trong đó chủ công Trần Thị Thanh Thúy và Vi Thị Như Quỳnh là 2 mũi tấn công có chiến thuật được Ban huấn luyện xây dựng.

Ván đầu, chúng ta vẫn gặp phải những pha tấn công có đường nét của đội Indonesia. Vì thế, không ít tình huống hàng thủ mắc lỗi. Dù vậy, cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giữ được chiến thắng với kết quả 25/20. Ván thứ 2, tình thế đã diễn ra một chiều. Cầu thủ Việt Nam chơi tự tin để phối hợp hiệu quả từ đó đưa đội Indonesia vào thế phải phòng thủ. Ván này kết thúc với chiến thắng 25/15 cho đội Việt Nam. Ván thứ 3, các cầu thủ Việt Nam không gặp khó khăn và vượt lên thắng 25/19.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 3-0 Indonesia. Chiến thắng đảm bảo vị trí dẫn đầu bảng cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Đồng thời, các tay đập của Việt Nam tự tin sẵn sàng cho lượt bán kết sẽ diễn ra sau khi vòng bảng kết thúc.

Tính tới lúc này, đội nữ Thái Lan và đội Việt Nam chưa thua trận nào trong các cuộc đấu đã so tài. Chỉ tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là vào chung kết, giữ tấm HCB.

46027b2b0890fc7a878a84330a7f9330.JPG
55d5019272d4d955b5ecf89d63ac05a8.JPG
a364accd94d0b859a0fc3702ba99faa9.JPG
62360effdd2afa34f0c06baf7c4c07de.JPG
Tin liên quan
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Từ khóa

SEA Games 33-2025 bóng chuyền Nguyễn Tuấn Kiệt bóng chuyền nữ bóng chuyền Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn