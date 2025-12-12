Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thắng tuyệt đối tại vòng bảng

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu với sự tập trung nhất trước đối thủ Indonesia và giành chiến thắng quyết định 3-0.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đã toàn thắng tại vòng bảng để góp mặt bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận đấu cuối cùng của vòng bảng giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia đã diễn ra tối ngày 12-12.

Đây là trận đấu then chốt để xác định vị trí nhất bảng. Vì thế, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa đội hình tốt nhất ra sân. Trong đó chủ công Trần Thị Thanh Thúy và Vi Thị Như Quỳnh là 2 mũi tấn công có chiến thuật được Ban huấn luyện xây dựng.

Ván đầu, chúng ta vẫn gặp phải những pha tấn công có đường nét của đội Indonesia. Vì thế, không ít tình huống hàng thủ mắc lỗi. Dù vậy, cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giữ được chiến thắng với kết quả 25/20. Ván thứ 2, tình thế đã diễn ra một chiều. Cầu thủ Việt Nam chơi tự tin để phối hợp hiệu quả từ đó đưa đội Indonesia vào thế phải phòng thủ. Ván này kết thúc với chiến thắng 25/15 cho đội Việt Nam. Ván thứ 3, các cầu thủ Việt Nam không gặp khó khăn và vượt lên thắng 25/19.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 3-0 Indonesia. Chiến thắng đảm bảo vị trí dẫn đầu bảng cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Đồng thời, các tay đập của Việt Nam tự tin sẵn sàng cho lượt bán kết sẽ diễn ra sau khi vòng bảng kết thúc.

Tính tới lúc này, đội nữ Thái Lan và đội Việt Nam chưa thua trận nào trong các cuộc đấu đã so tài. Chỉ tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là vào chung kết, giữ tấm HCB.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)