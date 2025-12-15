Đội bóng chuyền nữ Việt Nam thua sít sao 2-3 trước chủ nhà Thái Lan tại chung kết SEA Games 33

Hai đội đã cống hiến trận đấu chung kết bóng chuyền nữ hấp dẫn nhất từ trước tới nay, nhưng kết quả chung cuộc vẫn chưa phải chiến thắng dành cho Việt Nam.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đã chơi cống hiến ở chung kết nhưng lỡ cơ hội vô địch. Ảnh; DŨNG PHƯƠNG

Lời khen ngợi đã được dành cho cầu thủ Thái Lan và Việt Nam sau trận chung kết tối ngày 15-12. Bởi lẽ, 2 bên đã cống hiến cho người hâm mộ cuộc đấu giằng co và hấp dẫn nhất về bóng chuyền nữ trong nhà trong 33 kỳ SEA Games đã tổ chức.

Với ưu thế chủ nhà, các cầu thủ Thái Lan tự tin bước vào trận chung kết với sự tin tưởng sẽ chơi hiệu quả trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Điều này thấy rõ khi HLV trưởng Kiattipong Radchatagriengkai (Thái Lan) đưa ra sân những gương mặt tốt nhất.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện có điều chỉnh qua từng ván đấu. Tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng vào sự cơ động của 2 cầu thủ chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh và Võ Thị Kim Thoa bởi đây là các vị trí quan trọng nhất. Từng người đã được ra sân thi đấu đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Cùng với họ chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh và đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh vẫn giữ tinh thần cao nhất để tập trung khoan phá hàng chắn đội nữ Thái Lan.

Sự hiệu quả của cầu thủ Việt Nam có tác dụng ngay ván đầu khi chúng ta 25/19. Chính chiến thắng này khiến đội nữ Thái Lan phải điều chỉnh hàng trước và hàng sau để khắc phục khoảng trống bị ghi đểm. Ngay lập tức, đội chủ nhà lấy lại chiến thắng 25/13 tại ván thứ 2 để trận đấu về cân bằng. Sự giằng co được đẩy lên cao khi cầu thủ 2 bên ghi điểm trong từng ván tiếp theo đưa đội bóng của mình chiếm ưu thế. Ván thứ 3, đội Thái Lan thắng 25/18 tuy nhiên chúng ta lấy lại tinh thần để thắng ván 4 với kết quả 25/23.

Hàng chắn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cản phá trước tay đập Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ván thứ 5 diễn ra với những tình huống gay cấn nhất. Ván này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng vào Võ Thị Kim Thoa và cô đã tập trung phối hợp chiến thuật giúp đội bóng chuyền nữ Việt Nam làm đối thủ vất vả phán đoán, chống đỡ các tình huống tấn công. Vậy nhưng, ở pha phát bóng quyết định của đội nữ Thái Lan, cầu thủ Việt Nam không phòng thủ bước 1 mà nhìn bóng chạm sân mất điểm đầy tiếc nuối. Chính pha phát bóng này của đội nữ Thái Lan đã khép lại ván đấu với chiến thắng 25/23 cho cầu thủ chủ nhà.

Cầu thủ Việt Nam đã rất nỗ lực tại trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 2-3 nên nhận ngôi á quân. Đội nữ Thái Lan tiếp tục bảo vệ ngôi vô địch.

Đây là lần đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu giằng co, chỉ chịu thua ở điểm số cuối cùng trong trận chung kết tại SEA Games trước đối thủ nhiều duyên nợ là đội nữ Thái Lan.

MINH CHIẾN