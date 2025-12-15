Cảm xúc thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33

Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đã cống hiến trận đấu hấp dẫn nhất tại SEA Games 33-2025 và hẳn nhiên họ không thể tránh khỏi nỗi buồn do thua trận vào phút cuối.

Cầu thủ Việt Nam đã thi đấu hấp dẫn và quyết liệt trong trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận chung kết bóng chuyền nữ giữa đội tuyển Việt Nam và đội chủ nhà Thái Lan đã khép lại với tỷ số 3-2 cho cầu thủ chủ nhà. Trận đấu đã mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả trên sân khi cầu thủ 2 bên thi đấu với tinh thần cao nhất bằng các pha bóng đẹp, thăng hoa chuyên môn.

Sau những pha tấn công ghi điểm của 2 bên, khán giả đều dành tràng pháo tay cổ vũ lớn nhất hướng về họ. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và học trò đã có cơ hội gần nhất chạm tay vào tấm HCV. Tiếc rằng, họ lỡ cơ hội ngay trên đất Thái.

Dù sao, toàn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xứng đáng nhận được lời khen từ khán giả và những người làm chuyên môn. Sau trận chung kết, cầu thủ 2 bên đã cùng khóc trong xúc động.

Phóng viên SGGP đã ghi lại những khoảnh khắc thi đấu hấp dẫn, nhiều cảm xúc của cầu thủ Việt Nam tại trận chung kết:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)