SEA Games 33

Ảnh đẹp

Cảm xúc thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33

SGGPO

Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đã cống hiến trận đấu hấp dẫn nhất tại SEA Games 33-2025 và hẳn nhiên họ không thể tránh khỏi nỗi buồn do thua trận vào phút cuối.

Cầu thủ Việt Nam đã thi đấu hấp dẫn và quyết liệt trong trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cầu thủ Việt Nam đã thi đấu hấp dẫn và quyết liệt trong trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận chung kết bóng chuyền nữ giữa đội tuyển Việt Nam và đội chủ nhà Thái Lan đã khép lại với tỷ số 3-2 cho cầu thủ chủ nhà. Trận đấu đã mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả trên sân khi cầu thủ 2 bên thi đấu với tinh thần cao nhất bằng các pha bóng đẹp, thăng hoa chuyên môn.

Sau những pha tấn công ghi điểm của 2 bên, khán giả đều dành tràng pháo tay cổ vũ lớn nhất hướng về họ. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và học trò đã có cơ hội gần nhất chạm tay vào tấm HCV. Tiếc rằng, họ lỡ cơ hội ngay trên đất Thái.

Dù sao, toàn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xứng đáng nhận được lời khen từ khán giả và những người làm chuyên môn. Sau trận chung kết, cầu thủ 2 bên đã cùng khóc trong xúc động.

Phóng viên SGGP đã ghi lại những khoảnh khắc thi đấu hấp dẫn, nhiều cảm xúc của cầu thủ Việt Nam tại trận chung kết:

2c7297112337f8a9e3250e45db674be1.jpg
01b143707b8d66638f231c2370bcc558.jpg
d2d1aa2f9b5855a710fd26ca227bfb3d.jpg
e04a416fbc90cf0a546e14c8dc8143c9.jpg
4a90651b97099f1949f22ef6f5fac728.jpg
5a2598b355d1b05ed7a6ce118cdd286b.jpg
8e233efced3c232e7f64fd6088074a3b (1).jpg
ce4c804cbdb7b545c1c5bbdb443c5d6a.jpg
Tin liên quan
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Từ khóa

SEA Games 33-2025 bóng chuyền bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt Trần Thị Thanh Thúy

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn