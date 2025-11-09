Đông Nam Á nhộn nhịp vào mùa SEA Games

Đúng 1 tháng nữa, SEA Games 33 sẽ khởi tranh tại Thái Lan. Lúc này đây, làng thể thao Đông Nam Á trở nên tất bật hơn bao giờ hết, khi các quốc gia gấp rút chuẩn bị lực lượng tham dự, chiến lược chuyên môn, hậu cần... để bước vào cuộc đua giành thành tích cao nhất.

Tuyển thủ Shanti Perreira được đầu tư trọng điểm để giành HCV cho điền kinh Singapore

Chủ nhà nêu mục tiêu "khủng"

Sau 18 năm, Thái Lan mới trở lại với vị trí chủ nhà đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33. Sự kiện này không chỉ là cơ hội để Thái Lan thể hiện năng lực tổ chức và sự hiếu khách, mà còn là thời điểm để quốc gia này khẳng định sức mạnh chuyên môn trên đấu trường khu vực.

Dù đã nhiều lần giữ vững vị trí dẫn đầu tại SEA Games và đang hướng tới các đấu trường lớn hơn như Asiad hay Olympic, song Thái Lan vẫn xem SEA Games là sân chơi không thể bỏ qua. Sự kiện này mang ý nghĩa kép: vừa là cơ hội để gom huy chương, củng cố vị thế cường quốc thể thao khu vực, vừa là bệ phóng quý giá cho các vận động viên (VĐV) tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Tại sự kiện Gặp gỡ báo chí SEA Games 2025 tổ chức ngày 4-11 vừa qua tại Bangkok, đại diện các liên đoàn thể thao Thái Lan đã khẳng định sẵn sàng cho SEA Games 33 trên sân nhà. Đồng thời, đoàn thể thao Thái Lan cũng công bố mục tiêu 164 HCV để chiếm vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

7 hiệp hội thể thao Thái Lan (vật, thể thao mạo hiểm, leo núi thể thao, mô tô nước, thể thao dưới nước, billiards và thể thao điện tử) đã trình bày về sự sẵn sàng và kỳ vọng thành tích cho SEA Games sắp tới. Đáng chú ý, bộ môn mô tô nước Thái Lan tự tin sẽ giành được 4-5 HCV với 12 VĐV tham gia tranh tài ở đại hội. Trong khi đó, Hiệp hội Thể thao dưới nước Thái Lan đã đặt ra mục tiêu giành 4 HCV ở môn bơi và bóng nước, còn Hiệp hội Billiards Thái Lan cũng kỳ vọng đoạt ít nhất 4 HCV.

Ông Atthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa cho các VĐV để giành thành tích cao nhất, đồng thời thừa nhận sự phát triển nhanh chóng của các đoàn thể thao trong khu vực. "Chúng tôi phải quản lý chặt chẽ và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các VĐV Thái Lan. Ở đó, chúng tôi áp dụng triệt để khoa học thể thao, công nghệ và trang thiết bị vào tập luyện để giúp VĐV tiến bộ", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Đông Nam Á vào guồng

Chỉ khoảng 1 tháng nữa, ngọn lửa khai mạc SEA Games 33 sẽ được thắp sáng, mang theo khát vọng và tinh thần thi đấu của các quốc gia Đông Nam Á. Không khí chuẩn bị đang "nóng" lên trên khắp khu vực, mỗi đoàn thể thao đang dốc sức mình cho ngày hội lớn.

Đoàn thể thao Singapore cho thấy sự chuẩn bị bài bản và kỳ vọng cao tại SEA Games 33 khi cử hơn 900 VĐV tham dự, cũng là đội hình đông nhất trong lịch sử tranh tài đại hội thể thao khu vực của quốc gia này. Đoàn thể thao này sẽ tham gia tranh tài ở 48 môn thể thao trong chương trình thi đấu đại hội. Mới đây, Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC) đã đưa ra thông báo bổ nhiệm ông Lawrence Leow, Phó Chủ tịch SNOC, làm Trưởng đoàn thể thao Singapore tham dự SEA Games 33 và đưa ra mục tiêu giành hơn 51 HCV (hơn thành tích từng đạt được tại SEA Games 32 ở Campuchia).

Ở bộ môn trọng điểm điền kinh, đoàn thể thao Singapore cũng công bố danh sách tham dự chính thức với 39 gương mặt nổi bật (gồm 26 tuyển thủ nam và 13 nữ), tham dự đầy đủ các nội dung thi đấu chạy - nhảy - ném - đẩy ở SEA Games 33. VĐV trọng điểm trong đội hình điền kinh Singapore chính là Shanti Perreira, người được mệnh danh là nữ hoàng chạy tốc độ của khu vực Đông Nam Á. Cô trở lại đấu trường khu vực với mục tiêu bảo vệ 2 tấm HCV chạy 100m, 200m.

Đoàn thể thao Indonesia cũng không kém cạnh với kế hoạch cử khoảng 700 - 800 VĐV và mục tiêu nằm trong tốp 3 toàn đoàn. Cách đây 2 năm, Indonesia xếp thứ hạng 3 toàn đoàn với 87 HCV, 80 HCB và 109 HCĐ tại SEA Games 32 trên đất Campuchia. Mặc dù Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir thừa nhận một số môn thể thao thế mạnh sẽ không có trong chương trình thi đấu SEA Games 33, nhưng quốc gia này vẫn đặt quyết tâm giành 92 HCV. Điều này được hỗ trợ bởi việc tập trung vào 32 nội dung có tiềm năng cao nhất và quá trình huấn luyện chuyên sâu. Hiện các tuyển thủ quốc gia này đang trải qua quá trình huấn luyện tập trung và chuyên sâu trước thềm SEA Games 33. Các chuyên gia sẽ theo dõi sát sao tình trạng của từng VĐV, có báo cáo cụ thể về khả năng tranh chấp huy chương của từng đội tuyển.

Bóng đá nam U23 Indonesia sau chức vô địch SEA Games 32, đang có những bước chuẩn bị đầy tham vọng để bảo vệ ngôi vương tại đại hội trên đất Thái. Với sự dẫn dắt của HLV Indra Sjafri và lực lượng nòng cốt đã quen thuộc cùng khả năng bổ sung các cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, đội bóng này hứa hẹn sẽ còn mạnh mẽ hơn.

NGUYỄN ANH