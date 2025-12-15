Scandicci lật đổ Conegliano giành chức vô địch thế giới lịch sử

Savino Del Bene Scandicci đã biến những kỷ niệm đẹp về lần đầu tiên tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ cấp CLB thế giới FIVB thành những khoảnh khắc lịch sử, khi giành chiến thắng tại giải đấu năm 2025 vào Chủ nhật tại Sao Paulo (Brazil).

Scandicci trở thành CLB thứ 3 của Italy vô địch Giải vô địch bóng chuyền nữ cấp CLB thế giới.

Trong trận chung kết nội bộ của bóng chuyền Italy, Scandicci đã lật đổ đối thủ khổng lồ Prosecco Doc Imoco Conegliano, đội đang cố gắng bảo vệ danh hiệu họ giành được năm 2024, với chiến thắng chung cuộc 3-1 (30-28, 25-19, 21-25, 25-23). Scandicci trở thành nhà vô địch thế giới mới trước sự chứng kiến ​​của người hâm mộ Brazil, và là CLB thứ 3 của Italy giành được vinh quang này.

Scandicci đã đăng quang tại Sao Paulo với một chiến dịch gần như hoàn hảo, khi đánh bại tới 3 nhà vô địch châu lục để kết thúc giải đấu với 5 chiến thắng, chỉ để thua một ván duy nhất, chính là trong trận chung kết với đối thủ đồng hương. Chiến thắng tại Brazil là vinh quang lớn nhất trong lịch sử Scandicci, CLB được thành lập vào mùa giải 2012-2013, thời điểm họ tham gia các giải đấu đầu tiên ở các hạng đấu thấp hơn của Italy. Những danh hiệu đầu tiên chỉ đến với Scandicci tại Challenge Cup 2021-2022, và CEV Cup 2022-2023. CLB này đã lọt vào 2 trận chung kết khác, tại Giải vô địch Italy mùa 2023-2024, và CEV Champions League mùa 2024-2025, nhưng cả 2 lần đều thất bại trước chính Conegliano.

Đối với Conegliano, thất bại ở Brazil đã ngăn cản họ giành được danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 4 (họ đã vô địch vào năm 2019, 2022 và 2024). Đây cũng là giải đấu thứ 2 CLB tham gia trong mùa giải 2025-2026 mà không kết thúc bằng một danh hiệu - họ cũng đã để thua Numia Vero Volley Milano tại Siêu cúp Italy.

Sau khi hành trình của các cô gái kết thúc, vào tuần tới, đã đến lúc các đội nam tranh chức vô địch thế giới tại Belem (Brazil). Giải đấu khởi tranh từ thứ Ba đến Chủ nhật, sẽ bao gồm 8 CLB Vôlei Renata, Sada Cruzeiro và Praia Clube (của Brazil), Sir Sicoma Monini Perugia (Italy), Aluron CMC Warta Zawiercie (Ba Lan), Osaka Bluteon (Nhật Bản), Al-Rayyan Sports Club (Qatar) và Swehly Sport Clube (Libya).

HUY KHÔI