Osasco hoàn thành vòng bán kết Giải vô địch bóng chuyền nữ cấp CLB thế giới 2025

Đại diện chủ nhà Brazil, Osasco São Cristovão Saúde đã giành chiến thắng trong loạt tie-break đầu tiên của Giải vô địch bóng chuyền nữ cấp CLB thế giới FIVB 2025 vào thứ Năm, qua đó hoàn thành lịch trình vòng bán kết của giải đấu vào cuối tuần này.

Những pha kiến tạo của Jenna Gray đã giúp Osasco giành chiến thắng trước nhà vô địch châu Á.

Đội bóng Brazil đã vượt qua Zhetysu VC của Kazakhstan với tỷ số 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 25-18, 19-17) tại Mercado Livre Arena Pacaembu, qua đó khẳng định suất vào bán kết với tư cách đội nhì bảng A, với 5 điểm tích lũy được (2 trận thắng, 1 trận thua). Chủ công người Mỹ, Caitie Bird đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng quyết định của đội, dẫn đầu hàng công của Osasco với 20 điểm.

Phụ công Mayhara Francini, người ghi được 17 điểm, nhận xét: “Chúng tôi khởi đầu tốt, nhưng họ đã thực hiện một số thay đổi và chúng tôi gặp một chút khó khăn. Nhưng trận đấu này đã cho thấy sức mạnh của đội chúng tôi, bởi vì chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều thay đổi, và mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ khi được yêu cầu. Tôi tự hào về đội và màn trình diễn hôm nay cho thấy nỗ lực của chúng tôi đang được đền đáp và đội đang tiến bộ”.

Đây là lần đầu tiên Osasco, vô địch thế giới năm 2012, trở lại với giải đấu hàng đầu kể từ năm 2017 nhưng họ vẫn duy trì được truyền thống. Đây là lần thứ 5 Osasco thi đấu ở bán kết Giải vô địch bóng chuyền nữ cấp CLB thế giới trong 6 lần tham dự - họ cũng từng giành huy chương bạc vào năm 2010 và 2014, và huy chương đồng năm 2011.

Osasco tiến vào vòng tiếp theo và sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch Prosecco Doc Imoco Conegliano (Italy), đội đứng đầu bảng B, trong trận bán kết thứ 2 dự kiến ​​diễn ra lúc 16:30 giờ địa phương vào thứ Bảy. Trận bán kết còn lại cũng giữa các đội đến từ Brazil và Italy, với đội nhất bảng A Savino Del Bene Scandicci đối đầu với đội nhì bảng B Dentil Praia Clube, sẽ diễn ra sớm hơn lúc 13:00.

HUY KHÔI