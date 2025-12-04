Bóng chuyền

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33 từ ngày 8-12

SGGPO

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết, toàn bộ tuyển thủ vẫn tập huấn để đảm bảo chuyên môn tại Vĩnh Long.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ đủ quân số tập luyện sau đó sẽ sang Thái Lan vào ngày 8-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ đủ quân số tập luyện sau đó sẽ sang Thái Lan vào ngày 8-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi cùng SGGP ngày 4-12 cho biết: “Chúng tôi vẫn giữ lực lượng tập huấn đủ quân số tại Vĩnh Long lúc này. Tới ngày 8-12, các cầu thủ không thuộc 14 người chính thức mới trở lại đơn vị chủ quản”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện đang có 21 cầu thủ tập luyện ở Vĩnh Long. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết ưu tiên chuẩn bị chuyên môn hàng đầu là dành cho 14 VĐV chính thức, tuy nhiên, những người có trong danh sách đội tuyển quốc gia vẫn tập luyện đúng theo quy định.

Các cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy đã về nước và hội quân vào ngày 3-12. Họ đã ra sân tập luyện cùng thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Danh sách 21 cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện tại Vĩnh Long gồm: Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy.

14 tuyển thủ đã được chọn tham dự SEA Games 33 là: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thị Yến, Lưu Thị Huệ, Bùi Thị Ánh Thảo.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết yêu cầu lúc này là không để chấn thương xảy ra đối với các cầu thủ chính thức. Trên hết, sự tập trung vào chuyên môn được thực hiện cho đến ngày lên đường thi đấu. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được điều chỉnh chỉ tiêu thành tích chuyên môn SEA Games 33-2025 là phấn đấu vào chung kết, đảm bảo HCB.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự SEA Games vào ngày 8-12. Ngày 9-12, đại diện Ban huấn luyện sẽ tham dự phiên họp kỹ thuật. Trong phiên họp kỹ thuật, các đội bóng sẽ thông báo cầu thủ tham dự chính thức. Nội dung bóng chuyền (trong nhà) của SEA Games 33-2025 sẽ tổ chức tại Bangkok (Thái Lan). Bóng chuyền trong nhà sẽ thi đấu từ ngày 10-12 tới 15-12.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền SEA Games 33-2025 Nguyễn Tuấn Kiệt bóng chuyền Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn