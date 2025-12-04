Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33 từ ngày 8-12

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết, toàn bộ tuyển thủ vẫn tập huấn để đảm bảo chuyên môn tại Vĩnh Long.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ đủ quân số tập luyện sau đó sẽ sang Thái Lan vào ngày 8-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi cùng SGGP ngày 4-12 cho biết: “Chúng tôi vẫn giữ lực lượng tập huấn đủ quân số tại Vĩnh Long lúc này. Tới ngày 8-12, các cầu thủ không thuộc 14 người chính thức mới trở lại đơn vị chủ quản”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện đang có 21 cầu thủ tập luyện ở Vĩnh Long. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết ưu tiên chuẩn bị chuyên môn hàng đầu là dành cho 14 VĐV chính thức, tuy nhiên, những người có trong danh sách đội tuyển quốc gia vẫn tập luyện đúng theo quy định.

Các cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy đã về nước và hội quân vào ngày 3-12. Họ đã ra sân tập luyện cùng thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Danh sách 21 cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện tại Vĩnh Long gồm: Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy.

14 tuyển thủ đã được chọn tham dự SEA Games 33 là: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thị Yến, Lưu Thị Huệ, Bùi Thị Ánh Thảo.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết yêu cầu lúc này là không để chấn thương xảy ra đối với các cầu thủ chính thức. Trên hết, sự tập trung vào chuyên môn được thực hiện cho đến ngày lên đường thi đấu. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được điều chỉnh chỉ tiêu thành tích chuyên môn SEA Games 33-2025 là phấn đấu vào chung kết, đảm bảo HCB.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự SEA Games vào ngày 8-12. Ngày 9-12, đại diện Ban huấn luyện sẽ tham dự phiên họp kỹ thuật. Trong phiên họp kỹ thuật, các đội bóng sẽ thông báo cầu thủ tham dự chính thức. Nội dung bóng chuyền (trong nhà) của SEA Games 33-2025 sẽ tổ chức tại Bangkok (Thái Lan). Bóng chuyền trong nhà sẽ thi đấu từ ngày 10-12 tới 15-12.

MINH CHIẾN