Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập huấn tại TPHCM trước SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập huấn tại Bắc Ninh sau đó tới TPHCM rèn luyện để sẵn sàng tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Hôm nay 1-12, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam kết thúc tập huấn tại Bắc Ninh. Toàn đội di chuyển vào khu vực phía Nam tiếp tục tập luyện chuyên môn chuẩn bị SEA Games 33-2025. Điểm tập huấn được lựa chọn tại TPHCM. Theo tìm hiểu, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ được bố trí nơi tập luyện thuộc đội bóng chuyền nam Công an TPHCM.

Hiện tại, toàn đội vẫn giữ tinh thần tập trung cao độ sẵn sàng cho SEA Games 33-2025. Trước khi vào khu vực phía Nam, HLV Trần Đình Tiền từng cho biết: “Giai đoạn cuối chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 là thời điểm then chốt để các cầu thủ chúng tôi làm tốt nhất chiến thuật đề ra. Ban huấn luyện sẽ có những phương án cụ thể về đấu pháp, sau đó toàn đội sang Thái Lan”.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đăng ký 14 tuyển thủ tham dự SEA Games 33-2025 gồm: Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Huỳnh Trung Trực, Phạm Quốc Dư.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nhận nhiệm vụ phấn đấu giành huy chương tại SEA Games 33-2025. Đội sẽ di chuyển sang Thái Lan sau khi kết thúc tập luyện tại TPHCM. Nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) của SEA Games 33-2025 được tổ chức từ ngày 13-12 tới 19-12 ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Cách đây 2 năm, chúng ta đã giành HCĐ tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia.

Cục TDTT Việt Nam bắt đầu tập huấn đội tuyển bóng chuyền nam tại giai đoạn 2 chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 từ ngày 25-10. Các tuyển thủ đã tập tại Bắc Ninh. Trong giai đoạn trên, đội tuyển tập trung rèn chiến thuật và không thực hiện đấu tập với đội bóng nào.

MINH CHIẾN