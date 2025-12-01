Bóng chuyền

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập huấn tại TPHCM trước SEA Games 33

SGGPO

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam quyết định chọn điểm tập tại TPHCM để chuẩn bị chuyên môn sẵn sàng tham dự SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập huấn tại Bắc Ninh sau đó tới TPHCM rèn luyện để sẵn sàng tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập huấn tại Bắc Ninh sau đó tới TPHCM rèn luyện để sẵn sàng tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Hôm nay 1-12, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam kết thúc tập huấn tại Bắc Ninh. Toàn đội di chuyển vào khu vực phía Nam tiếp tục tập luyện chuyên môn chuẩn bị SEA Games 33-2025. Điểm tập huấn được lựa chọn tại TPHCM. Theo tìm hiểu, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ được bố trí nơi tập luyện thuộc đội bóng chuyền nam Công an TPHCM.

Hiện tại, toàn đội vẫn giữ tinh thần tập trung cao độ sẵn sàng cho SEA Games 33-2025. Trước khi vào khu vực phía Nam, HLV Trần Đình Tiền từng cho biết: “Giai đoạn cuối chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 là thời điểm then chốt để các cầu thủ chúng tôi làm tốt nhất chiến thuật đề ra. Ban huấn luyện sẽ có những phương án cụ thể về đấu pháp, sau đó toàn đội sang Thái Lan”.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đăng ký 14 tuyển thủ tham dự SEA Games 33-2025 gồm: Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Huỳnh Trung Trực, Phạm Quốc Dư.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nhận nhiệm vụ phấn đấu giành huy chương tại SEA Games 33-2025. Đội sẽ di chuyển sang Thái Lan sau khi kết thúc tập luyện tại TPHCM. Nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) của SEA Games 33-2025 được tổ chức từ ngày 13-12 tới 19-12 ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Cách đây 2 năm, chúng ta đã giành HCĐ tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia.

Cục TDTT Việt Nam bắt đầu tập huấn đội tuyển bóng chuyền nam tại giai đoạn 2 chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 từ ngày 25-10. Các tuyển thủ đã tập tại Bắc Ninh. Trong giai đoạn trên, đội tuyển tập trung rèn chiến thuật và không thực hiện đấu tập với đội bóng nào.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền SEA Games 33-2025 thể thao Việt Nam Trần Đình Tiền bóng chuyền nam Việt Nam Quản Trọng Nghĩa Nguyễn Văn Quốc Duy Nguyễn Ngọc Thuân

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn