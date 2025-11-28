Danh sách chính thức 28 gương mặt đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam thi đấu SEA Games 33

Hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đã hoàn tất danh sách đăng ký tham dự SEA Games 33-2025 với 14 gương mặt trong từng đội hình.

Võ Thị Kim Thoa là một trong những cầu thủ chuyền 2 quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết định 14 cầu thủ chính thức tham dự SEA Games 33-2025 gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thị Yến, Lưu Thị Huệ, Bùi Thị Ánh Thảo.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đăng ký 14 tuyển thủ tham dự SEA Games 33-2025 gồm: Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Huỳnh Trung Trực, Phạm Quốc Dư.

Tại đợt tập trung 18 tuyển thủ chuẩn bị cho SEA Games 33-2025, HLV Trần Đình Tiền chỉ gọi 2 cầu thi đấu vị trí chuyền 2 là Đinh Văn Duy và Phan Công Đức. Trong các giải đấu quốc tế từ đầu năm 2025, Đinh Văn Duy và Phan Công Đức đều tham dự đội hình chính của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và đây là 2 gương mặt quan trọng nhất của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu ở Thái Lan vào tháng 12. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chờ vào phong độ thi đấu của 2 cầu thủ chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa để đạt kết quả tốt nhất tại SEA Games 33-2025.

Chuyền 2 Đinh Văn Duy thường xuyên thi đấu trong đội hình tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thời gian qua. Ảnh: AVC

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến sang Thái Lan ngày 8-12 còn đội tuyển nam lên đường ngày 11-12.

Trong danh sách của 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025, một số gương mặt lần đầu được thi đấu Đại hội thể thao Đông Nam Á là Phan Công Đức, Phạm Văn Hiệp, Trương Thế Khải, Phạm Quốc Dư, Lê Thị Yến, Bùi Thị Ánh Thảo.

Chỉ tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là phấn đấu vào chung kết tranh HCV còn đội tuyển bóng chuyền nam phấn đấu giành huy chương tại SEA Games 33-2025. Tại SEA Games 33-2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB còn đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có HCĐ.

Bóng chuyền Việt Nam cũng quyết định đội hình bóng chuyền bãi biển tham dự SEA Games 33-2025 gồm Lê Hoàng Ý, Trần Văn Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Lâm Tới, Nguyễn Lê Thị Tường Vy, Châu Ngọc Lan, Đinh Thị Mỹ Ngà, Mai Hồng Hạnh.

MINH CHIẾN