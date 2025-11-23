Khán giả sẽ được xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu của môn bóng chuyền SEA Games 33

Các nội dung của môn bóng chuyền SEA Games 33-2025 nằm trong kế hoạch sản xuất tín hiệu trực tiếp của Ban tổ chức Đại hội.

Môn bóng chuyền tại SEA Games 33-2025 sẽ được tường thuật trực tiếp trên truyền hình như từng được thực hiện tại SEA Games 32-2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan sẽ sản xuất tín hiệu trực tiếp phát trên truyền hình và các nền tảng đối với các nội dung môn bóng chuyền tại SEA Games 33-2025. Ở kỳ Đại hội lần này, bóng chuyền có 4 nội dung tổ chức gồm bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) và bóng chuyền nam, nữ bãi biển.

Với thông báo trên của Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan, người hâm mộ sẽ có cơ hội theo dõi truyền hình trực tiếp toàn bộ các trận đấu của môn bóng chuyền.

Với kỳ SEA Games 33-2025, chủ nhà Thái Lan tham dự đủ 4 nội dung môn bóng chuyền. Thể thao Việt Nam cũng góp mặt 4 nội dung.

Theo thông báo của Ban tổ chức SEA Games 33-2025, 2 trận chung kết nội dung bóng chuyền nam, nữ bãi biển sẽ thi đấu vào ngày 19-12. Môn bóng chuyền bãi biển thi đấu ở Pattaya của thành phố Chonburi (Thái Lan).

Với bóng chuyền trong nhà, chung kết nữ sẽ diễn ra ngày 15-12 còn chung kết nam vào ngày 19-12. Nội dung bóng chuyền trong nhà được tổ chức ở Bangkok (Thái Lan). Dự kiến điểm tranh tài nội dung bóng chuyền trong nhà là nơi đã diễn ra giải vô địch nữ thế giới 2025.

Hiện tại, Ban tổ chức SEA Games 33 đã công bố kết quả bốc thăm nội dung bóng chuyền trong nhà. Nội dung nữ bóng chuyền trong nhà có 7 đội tham dự. Bảng A có Thái Lan, Philippines, Singapore. Bảng B có Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Malaysia. Nội dung nam có 8 đội tuyển tham gia. Bảng A gồm Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Lào còn Bảng B có Indonesia, Campuchia, Philippines, Myanmar.

Ở nội dung bóng chuyền (trong nhà) của SEA Games, đội nữ Thái Lan và đội nam Indonesia đang là đương kim vô địch. Đương kim vô địch bóng chuyền bãi biển đang là đội nam Indonesia và đội nữ Thái Lan.

MINH CHIẾN