Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến “giấc mơ vàng” SEA Games 33

Mục tiêu giành huy chương vàng (HCV) tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan là một thách thức lớn, nhưng cũng là động lực mạnh mẽ cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Sau những thành công đáng khích lệ trong khu vực và châu lục, sự chuẩn bị của đội tuyển đang được đặt dưới góc nhìn chuyên môn sâu sắc.

Giai đoạn tập huấn và hoàn thiện lối chơi tại Vĩnh Long sẽ là thời điểm chốt danh sách vận động viên lên đường sang Thái Lan. Đây là thời điểm để kiểm tra sự nhuần nhuyễn của các mảng miếng chiến thuật mới. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ưu tiên tìm kiếm các đội bóng chuyền nam "cọ xát". Đây là một phương pháp hiệu quả để nâng cao khả năng chống đỡ, phòng thủ và tấn công trước chủ nhà Thái Lan tại SEA Games 33 sắp tới.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt kỳ vọng lớn nhất vào "sự tự tin" của các cầu thủ. Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan ở chặng 2 giải SEA V.League 2025 là bằng chứng cho thấy đội tuyển có khả năng đạt được kết quả tốt nhất khi có sự ăn ý và đoàn kết.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt theo dõi sát sao các buổi tập của đội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở vấn đề nhân sự, mặc dù phải đối diện với tổn thất từ việc một số trụ cột như Bích Tuyền và Đoàn Thị Xuân (vì chấn thương) không tham gia, điều này buộc đội phải dựa vào sức mạnh tập thể. Sự vắng mặt của các tay đập chủ lực đòi hỏi các vị trí khác (như đối chuyền, chủ công dự bị) phải phát huy tối đa khả năng tấn công và phòng ngự mới có thể làm nên chuyện trước đội tuyển Thái Lan được thi đấu trên sân nhà.

Các VĐV tập trung cao độ cho mục tiêu giành thành tích HCV SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với mục tiêu HCV trên đất Thái Lan, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thẳng thắn thừa nhận có áp lực: "Đặc biệt khi phải thi đấu trên sân khách Thái Lan. Tôi và các học trò sẽ biến áp lực này thành động lực để toàn đội nỗ lực hết khả năng và tận dụng thời cơ để chiến thắng. Tóm lại, để vô địch, đội tuyển Việt Nam không chỉ cần chơi tốt về mặt chuyên môn mà còn phải thực hiện một chiến dịch tâm lý tốt và chiến thuật hoàn hảo để 'hạ bệ' Thái Lan ngay tại thủ đô Bangkok".

Một số hình ảnh trong chuyến tập huấn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

DŨNG PHƯƠNG