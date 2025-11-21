Bóng chuyền

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 1 và thua 1 trận đấu tập tại Tây Ninh

Chiều 21-11 tại Tây Ninh, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có 2 trận đấu tập trong quát trình chuẩn bị chuyên môn SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đúng như chia sẻ của HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt trước trận giao hữu, các trận đấu tập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là cơ hội để các cầu thủ được cọ xát và rút kinh nghiệm.

Tại trận đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 2-0 trước VTV Bình Điền Long An. Tỷ số ván đấu lần lượt là 25/20 và 26/24. Tại trận đấu ngay sau đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đội nam trẻ Tây Ninh với tỷ số 0-2. Để tạo sự cọ sát quan trọng cho các cầu thủ, trong trận đấu với đội nữ VTV Bình Điền Long An, các cầu thủ đội chủ nhà đang tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được phân bổ vào 2 đội hình (Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh thi đấu cho VTV Bình Điền Long An; Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Khánh Đang thi đấu cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam).

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, kết quả của các trận đấu tập không phải điều ban huấn luyện đặt trọng tâm chú ý. Điều cần thiết là HLV trưởng xem xét sự phối hợp của các cầu thủ đối với chiến thuật thi đấu đã được xây dựng. Cũng tại 2 trận đấu tập này, sự kiểm tra về thể lực cũng là điều được tính toán kỹ lưỡng.

Từ khi hội quân tập huấn vào ngày 25-10 tại Quảng Ninh, sau đó tới Vĩnh Long tập luyện từ ngày 15-11, đây mới là 2 trận đấu cọ xát đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Dự kiến vào ngày 22-11, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu với đội nam trẻ Tây Ninh. Sau đó, đội sẽ di chuyển trở về Vĩnh Long tiếp tục tập huấn theo chương trình chuyên môn đề ra. Tại Vĩnh Long, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục lên kế hoạch thi đấu tập để hoàn thiện tối đa các bài chuyên môn được xây dựng.

