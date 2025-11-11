Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tới Vĩnh Long trong ngày 15-11

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thực hiện chương trình tập luyện chuyên môn tại Vĩnh Long từ ngày 15-11 tới đây.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò sẽ tới Vĩnh Long chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 33-2025 vào cuối tuần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi ngày 11-11 cùng SGGP, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: “Toàn đội đang tập luyện theo giáo án chuyên môn đề ra ở Quảng Ninh. Chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển vào Vĩnh Long tập huấn từ ngày 15-11. Tại giai đoạn tập huấn ở Vĩnh Long, đội sẽ chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng nhất trước khi rút gọn danh sách 14 cầu thủ chính thức tới SEA Games 33-2025”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có 20 cầu thủ tập huấn tại Quảng Ninh gồm Phạm Quỳnh Hương, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Hoàng Hồng Hạnh, Bùi Thị Ánh Thảo (chủ công), Đặng Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Xuân (đối chuyền), Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, Nguyễn Phương Quỳnh, Lưu Thị Huệ, Lê Thùy Linh (phụ công), Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi (chuyền 2), Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Hà Kiều Vy (libero).

Hiện tại, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đủ các thành viên. Trong đó, chuyên gia thể lực Karl Lim đã có mặt tại Quảng Ninh. Cũng theo chia sẻ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, chuyên gia Karl Lim chắc chắn sẽ đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33-2025 tới đây.

Sau nhiều năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mới lựa chọn điểm tập huấn ở Vĩnh Long để tập luyện chuyên môn. Nếu không có gì thay đổi, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò sẽ di chuyển sang Thái Lan từ khu vực phía Nam sau khi kết thúc tập huấn mà không phải trở lại phía Bắc hội quân cùng Đoàn thể thao Việt Nam.

MINH CHIẾN