Bóng chuyền nữ Thái Lan đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 33

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan cho biết mục tiêu thành tích của 2 đội tuyển nam, nữ (trong nhà) tại SEA Games 33-2025.

HLV Kiattipong Radchatagriengkai trao đổi với báo giới Thái Lan về mục tiêu chuyên môn SEA Games 33. Ảnh: NATION

Các Liên đoàn thể thao có đội tuyển tham dự SEA Games 33-2025 của Thái Lan đã có buổi trao đổi với báo giới quốc gia này để thông tin về sự chuẩn bị chuyên môn.

Với môn bóng chuyền, Trưởng ban kỹ thuật Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan Kiattipong Radchatagriengkai đã trao đổi và khẳng định trước báo giới rằng tất cả các cầu thủ đẳng cấp nhất của bóng chuyền nữ Thái Lan đang thi đấu tại nước ngoài đều trở về tham dự SEA Games 33-2025 từ ngày 9 tới 20-12 sắp tới.

Ông Kiattipong Radchatagriengkai đồng thời đang đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ trong nhà của Thái Lan. Đội bóng đặt mục tiêu giành HCV, bảo vệ vị trí số 1 tại SEA Games 33-2025. Đồng thời, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan cũng đặt chỉ tiêu giành HCV tại SEA Games 33-2025.

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nam trong nhà Thái Lan đặt mục tiêu tối thiểu là vào trận chung kết SEA Games 33-2025.

Môn bóng chuyền trong nhà của SEA Games 33-2025 đã công bố bảng đấu sau kết quả bốc thăm. Nội dung nữ có 7 đội đăng ký tham dự. Bảng A gồm Thái Lan (chủ nhà, đương kim vô địch), Philippines, Singapore. Bảng B gồm Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Malaysia. Nội dung nam có 8 đội góp mặt. Bảng A gồm Thái Lan (chủ nhà), Việt Nam, Singapore, Lào. Bảng B có Indonesia (đương kim vô địch), Campuchia, Philippines và Myanmar.

Môn bóng chuyền trong nhà sẽ diễn ra từ ngày 10-12 tới 19-12. Môn bóng chuyền bãi biển sẽ diễn ra từ ngày 12-12 tới 19-12.

MINH CHIẾN