Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới trong quý 1 năm 2026

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ chuẩn bị chương trình Đại hội nhiệm kỳ 8 vào đầu năm 2026. Ảnh: VFV

Trao đổi cùng SGGP, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết: “Công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ mới, khóa 8 của Liên đoàn sẽ thực hiện để đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Tại cuộc họp Ban chấp hành vào tháng 9 năm nay, kế hoạch được xây dựng là quý 1 năm sau sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới”.

Các bộ phận của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2021-2025) sẽ chuẩn bị các văn kiện, có báo cáo tổng kết và đánh giá kết quả hoạt động toàn nhiệm kỳ cũng như đề ra các mục tiêu cho nhiệm kỳ mới. Theo tìm hiểu, công tác nhân sự nhiệm kỳ 8 của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang được triển khai theo kế hoạch.

Tại nhiệm kỳ 7, Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có 24 thành viên. Chủ tịch khóa 7 của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam là ông Hoàng Ngọc Huấn.

Trong công tác nhiệm vụ đề ra tại phiên làm việc của Đại hội nhiệm kỳ 7 (2021-2025), Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hướng tới các mục tiêu tăng cường thi đấu cọ sát các giải đấu nước ngoài nâng cao trình độ VĐV bóng chuyền trong nhà và bóng chuyền bãi biển. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng đã đề ra là nâng cao thứ hạng tại châu lục, phấn đấu thành tích cụ thể tại các kỳ Đại hội gồm đội tuyển nữ giành HCB, đội tuyển nam phấn đấu giành HCV tại SEA Games 31, các đội tuyển bóng chuyền bãi biển có huy chương; ASIAD 19, đội tuyển nữ xếp hạng trong top 5, đội tuyển nam xếp hạng trong top 8.

Trên thực tế, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games 31, 32. Đội tuyển bóng chuyền nam giành HCB SEA Games 31 và HCĐ SEA Games 32. Ở ASIAD 19, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đứng hạng 4. Ngoài ra, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đứng hạng 4 tại giải vô địch châu Á 2023 cũng như có hạng 3 tại giải FIVB Challenge Cup 2024, vô địch giải AVC Nations Cup năm 2023, 2024, 2025. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đứng hạng 4 giải AVC Nations Cup năm 2023.

MINH CHIẾN