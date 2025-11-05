Giải bóng chuyền vô địch quốc gia nhiều khả năng sẽ cho phép thêm ngoại binh vào sân thi đấu

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang lấy ý kiến các đội về vấn đề ngoại binh giải vô địch quốc gia 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường trao đổi cùng SGGP ngày 5-11 khẳng định: “Liên đoàn và các bộ phận chuyên môn đang muốn tổ chức giải vô địch quốc gia với hình thức phù hợp nhất với các đội tham dự. Cũng như, chúng tôi và các đội bóng cùng hy vọng nâng cao chuyên môn giải đấu. Vì thế, việc xin ý kiến lần này để có sự tổng hợp cụ thể từ đó Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ lấy đó là 1 trong những căn cứ xây dựng điều lệ giải đấu quốc gia năm tới”.

Sự chú ý nhất trong văn bản xin ý kiến (được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam gởi tới các đội vào ngày 4-11) là vấn đề chuyển nhượng, đăng ký cầu thủ nước ngoài (ngoại binh). Về mục này, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra 5 gạch đầu dòng để các đội bóng đề xuất quan điểm của mình theo lựa chọn gồm “Cho chuyển nhượng 1 VĐV, vào sân thi đấu 1 VĐV; Cho chuyển nhượng 2 VĐV, vào sân thi đấu 1 VĐV (như hiện tại); Cho chuyển nhượng 2 VĐV, vào sân thi đấu 2 VĐV; Cho chuyển nhượng 3 VĐV, vào sân thi đấu 2 VĐV; Ý kiến khác”.

Theo ghi nhận của SGGP, các đội bóng đã nhận được văn bản của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Tuy nhiên, từng đơn vị sẽ xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quan điểm của mình rồi gởi về Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Một số ý kiến bày tỏ chung quan điểm: “Việc cho phép cầu thủ ngoại trở lại giải vô địch quốc gia từ năm 2022 đã làm thay đổi chuyên môn giải đấu. Tuy nhiên, quy định được đăng ký số lượng bao nhiều cầu thủ ngoại tại giải vô địch quốc gia tác động trực tiếp vào chất lượng chuyên môn từng đội”.

Cầu thủ ngoại mang lại sự cổ vũ lớn từ khán giả nhưng các đội bóng phải bỏ chi phí lớn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhiều ý kiến khẳng định rằng việc cho phép như hiện tại là chuyển nhượng 2 VĐV và chỉ 1 ngoại binh được vào sân trong mọi thời điểm là phù hợp nhất.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chỉ quyết định sau khi tổng hợp ý kiến chính thức bằng văn bản của các đội. Năm 2026, giải vô địch quốc gia có 16 đội gồm VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Ngân hàng Công Thương, Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang lào cai, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nội (nữ) và Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Công an TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa và TPHCM.

Thực tế cho thấy, người hâm mộ rất háo hức được chứng kiến nhiều ngoại binh được vào sân cùng lúc thi đấu. Điều này đã diễn ra tại Cúp Hùng Vương 2025. Khi đó, các đội bóng như Thể Công Tân Cảng, VTV Bình Điền Long An, Công an TPHCM đưa vào sân cùng lúc 2 ngoại binh. Tuy nhiên, nếu tính bài toán đường dài về công tác chuyên môn, nhà quản lý hiểu rằng việc chạy đua thành tích vì ngoại binh sẽ gặp tác động không nhỏ đối với vấn đề đào tạo VĐV cũng như sự chênh lệch về kinh phí. Dù vậy, yếu tố thành tích vẫn là sự quyết định cuối cùng.

Phương thức tổ chức giải vô địch quốc gia 2026 chưa quyết định cụ thể. “Liên đoàn lấy ý kiến các đội bóng để từ đó tính phương án tổ chức tốt nhất giải năm 2026. Năm sau, chúng ta còn có Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại TPHCM vì vậy cách thức tổ chức giải vô địch quốc gia 2026 phải đảm bảo hiệu quả”, ông Lê Trí Trường bày tỏ thêm. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra 3 sự lựa chọn để các đội bóng cho ý kiến gồm “Thi đấu sân nhà – sân khách; thi đấu tập trung gồm 2 giai đoạn (như hiện tại) hoặc tập trung 3 giai đoạn, hoặc tập trung 4 giai đoạn; Ý kiến khác”. Ngày 10-11 là hạn cuối thu nhận ý kiến từ các đội bóng.

Bài tiếp: Thực trạng đào tạo bóng chuyền trẻ Việt Nam

MINH CHIẾN