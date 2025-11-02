Hoàn tất danh danh sách 16 đội bóng chuyền góp mặt giải vô địch quốc gia 2026

Như vậy giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 đã có đủ 16 đội góp mặt sau khi 2 đội nữ Hà Nội và nam TPHCM thăng hạng.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội đã có suất tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Ảnh: VFV

Kết thúc giải hạng A toàn quốc 2025 vào tối ngày 1-11 tại Hà Tĩnh, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xác định đủ 16 đội bóng sẽ tham dự giải vô địch quốc gia 2026.

Vào năm sau, 8 đội nữ góp mặt giải vô địch quốc gia là VTV Bình Điền Long An (đương kim vô địch), Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang lào cai, Thanh Hóa, Hưng Yên và Hà Nội. Các đội bóng nam sẽ tham dự giải vô địch quốc gia 2026 gồm Biên Phòng MB (đương kim vô địch), Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Ninh Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa và TPHCM.

Kết thúc giải vô địch quốc gia 2025, 2 đội bóng đã rớt hạng là nữ TPHCM và nam Tây Ninh. Theo chia sẻ của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Nam, giải vô địch quốc gia 2026 vẫn diễn ra các trận đấu theo 2 giai đoạn như đang tổ chức. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam sẽ làm việc kỹ để có phương án tổ chức thi đấu phù hợp. Bởi lẽ, năm 2026 sẽ tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X tại TPHCM và môn bóng chuyền (trong nhà) nằm trong chương trình của Đại hội.

Giải hạng nhất toàn quốc 2025 đã là giải cuối cùng thuộc hệ thống thi đấu quốc gia trong năm nay của môn bóng chuyền được tổ chức. Vào lúc này, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam đã bắt đầu xây dựng lịch chuyên môn của năm 2026.

MINH CHIẾN