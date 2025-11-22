Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng VTV Bình Điền Long An trong trận tái đấu

Hai đội bóng đã gặp lại nhau tại cuộc đấu tập vào ngày 22-11 và các tay đập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được đấu tập tại Tây Ninh để kiểm tra chuyên môn. Ảnh: VTVBĐLA

Trận đấu tập mang ý nghĩa cọ xát quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thực hiện cùng đội VTV Bình Điền Long An vào sáng ngày 22-11 trên sân tập tại Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh.

Tại trận đấu diễn ra ngày 21-11, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thắng VTV Bình Điền Long An 2-0. Trong trận tái đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thắng 3-2 bằng tỷ số ván lần lượt là 25/22, 25/17, 29/25, 24/26 và 15/9.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng cho biết Ban huấn luyện đang tích cực điều chỉnh sự phối hợp của cầu thủ trong các bài chiến thuật chuyên môn. Vì vậy, những trận đấu tập là cuộc kiểm tra để rút kinh nghiệm quan trọng. Tỷ số không phải điều mà ông Kiệt chú ý. Điều được HLV trưởng cần là mỗi cầu thủ phải nắm bắt được vị trí của mình cũng như tạo ra các mảng miếng phối hợp có đường nét.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ được đăng ký 14 cầu thủ chính thức tham dự SEA Games 33-2025. Vì thế, sự điều chỉnh trong đợt tập luyện lúc này để HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có phương án nhân sự tốt nhất cho mình. Sau 2 ngày đấu tập tại Tây Ninh, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ trở lại Vĩnh Long để tập luyện, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng muốn thực hiện một số trận đấu tập cùng đội nam trẻ Vĩnh Long. Tuy nhiên, kế hoạch sẽ phụ thuộc vào quân số của đội nam Vĩnh Long.

Các tuyển thủ đang tập huấn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh.

MINH CHIẾN