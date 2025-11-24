Đội tuyển bóng chuyền nam đua nước rút rèn chiến thuật chuẩn bị SEA Games 33

Các tay đập của đội tuyển bóng chuyền nam giữ tinh thần cao độ ở giai đoạn này bởi họ đang được điều chỉnh chiến thuật để đảm bảo sự vận hành chuyên môn hiệu quả nhất.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang tập luyện nước rút tại Bắc Ninh ở giai đoạn hiện tại. Ảnh: MINH CHIẾN

Không để mất tập trung

Từng buổi tập của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33-2025 lúc này được diễn ra khẩn trương trên sân tập tại Bắc Ninh. Ghi nhận thực tế, cầu thủ được HLV trưởng Trần Đình Tiền và ban huấn luyện ghép vào nhiều mảng miếng chiến thuật có sự vận hành hiệu quả cho mỗi vị trí. HLV Trần Đình Tiền đã trao đổi: “Hiện lúc này thời gian SEA Games 33-2025 đã cận kề. Ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ giữ được sự tập trung nhất trong tập luyện. Đồng thời, chúng tôi cũng tránh các chấn thương và không để những tình huống tranh chấp nào trong tập luyện có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của VĐV”.

Dĩ nhiên, sự tập trung trên sân được thấy rõ. Bởi vì từng buổi tập với những nội dung cụ thể, mỗi tuyển thủ phải đảm bảo đúng yêu cầu ở sự phối hợp từ phòng ngự tới tấn công được đưa ra. Tuy vậy, họ vẫn giữ cho mình sự thoải mái tinh thần. Thể trạng và tinh thần được đảm bảo thì chuyên môn mới tốt nhất. Sau những buổi tập, các tuyển thủ đều được đảm bảo về sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng đúng quy định ở thời điểm hiện tại.

Trao đổi về chương trình tập huấn, đội trưởng chủ công Quản Trọng Nghĩa cũng cho biết: “Toàn đội cùng đảm bảo tốt nhất tinh thần tập luyện. Chúng tôi thực hiện các bài tập chiến thuật để rút kinh nghiệm cho mỗi vị trí. Mọi người đều hứng khởi với sự chuẩn bị để hướng đến SEA Games 33-2025”.

Quyết tâm từng trận đấu

Đội tuyển bóng chuyền nam đã biết các đối thủ của mình tại vòng bảng của SEA Games 33-2025. Vì vậy, HLV trưởng Trần Đình Tiền thận trọng rút kinh nghiệm cho toàn đội ngay sau mỗi pha bóng trong đợt tập huấn. Có thể hiểu, ông Tiền và các cộng sự không muốn sự lơi là làm ảnh hưởng vào chuyên môn.

Đội trưởng Quản Trọng Nghĩa và đồng đội tập trung thực hiện các phương án chiến thuật của ban huấn luyện. Ảnh: MINH CHIẾN

Chúng ta lần lượt gặp đội chủ nhà Thái Lan, Singapore và Lào ở các trận đấu vòng bảng. Tất cả các đội đều có cơ hội giành kết quả cao nhất cho mình. Sự thành công sẽ tới cho đội bóng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đảm bảo tốt chiến thuật của mình. Xen kẽ các buổi tập chuyên môn lúc này, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã có nhân lực phụ trách việc thu nhập và phân tích dữ liệu. Theo chia sẻ, các dữ liệu là cơ sở giúp ban huấn luyện điều chỉnh vị trí cho cầu thủ hiệu quả hơn sau khi rút kinh nghiệm.

“Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Indonesia và Philippines đã gặp nhau ở giải SEA V.League 2025. Mỗi đội đều biết được đối thủ như thế nào. Tuy nhiên với SEA Games 33-2025, từng đội đều có điều chỉnh và tập trung con người tốt nhất tham dự. Vì thế, chúng tôi yêu cầu các em VĐV phải thi đấu tốt từng trận ở vòng bảng để đạt được kết quả tốt về thành tích”, HLV Trần Đình Tiền chia sẻ thêm.

Từ 18 tuyển thủ đang tập huấn lúc này, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ rút gọn lực lượng chính thức còn 14 tuyển thủ sau đợt tập luyện tới đây ở phía Nam. Về cơ bản, HLV Trần Đình Tiền đã định hình xong đội hình cho mình nhưng ông và ban huấn luyện đang cần những sự kiểm tra cuối cùng để chiến thuật của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vận hành như yêu cầu đưa ra.

Theo lịch thi đấu, dự kiến đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025 vào ngày 11-12. Nội dung bóng chuyền nam trong nhà của Đại hội được tổ chức từ ngày 13-12 tới 19-12.

MINH CHIẾN