Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam giữ tinh thần tập trung dù đã chốt 14 VĐV SEA Games 33

Cầu thủ Kim Thanh đã được trao suất chính thức tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi cùng SGGP ngày 29-11: “Hiện tại đội tuyển đang tập luyện ở Vĩnh Long để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Chúng tôi vẫn có quân số 19 cầu thủ. Dù đội tuyển đã chốt danh sách 14 người chính thức tham dự SEA Games 33-2025 tuy nhiên việc tập chuyên môn vẫn giữ sự tập trung cao nhất và các em VĐV chưa có cơ hội vào đội hình chính sẽ tập cùng đồng đội tới trước khi lực lượng chính sang Thái Lan”.

Với chia sẻ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, mọi người hiểu rằng 19 tuyển thủ tiếp tục giữ tinh thần tập trung làm tốt nhất các bài tập chuyên môn vào lúc này.

14 cầu thủ chính thức tham dự SEA Games 33-2025 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thị Yến, Lưu Thị Huệ, Bùi Thị Ánh Thảo. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết thêm: “Mỗi tuyển thủ nhận trọng trách thi đấu SEA Games 33-2025 đều là gương mặt đạt được chuyên môn mà Ban huấn luyện xem xét kỹ qua các giải đấu. Cũng như, chúng tôi chọn tuyển thủ phù hợp với từng vị trí của đội tuyển đảm bảo được chuyên môn tốt nhất”.

Phụ công Lê Thanh Thúy đã có suất tham dự SEA Games 33-2025 sau 8 năm vắng mặt ở đấu trường này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu tập trung giai đoạn thứ nhất vào tháng 4-2025. Trải qua các giải đấu quốc tế, từng cầu thủ có cơ hội khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã phải nỗ lực hết khả năng của mình. Trong giai đoạn 2 của kỳ tập huấn (bắt đầu từ ngày 25-10), việc rà soát chuyên môn chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 đã được thực hiện kỹ càng nhất. Cũng như, mỗi cầu thủ không muốn lỡ cơ hội sang Thái Lan lần này.

Chỉ tiêu được cấp quản lý đặt ra cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là phấn đấu vào chung kết SEA Games 33-2025, tranh huy chương vàng.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết trong giai đoạn tập trung hiện tại, các cầu thủ giữ tinh thần thoải mái nhất để hoàn thiện các phương án chuyên môn. Ông Kiệt cũng khẳng định chỉ những cầu thủ đạt được phong độ cao nhất sẽ được cơ hội ra sân trong 6 gương mặt chính thức trên sân. “Đội bóng là 1 tập thể. Chúng tôi xây dựng chuyên môn dựa trên tất cả các cầu thủ để đảm bảo sự vận hành đồng bộ, và không bị phụ thuộc vào riêng lẻ cầu thủ nào”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng nói thêm.

Hôm nay 29-11, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu với đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An tại Vĩnh Long. Trận đấu sẽ mang nhiều ý nghĩa. Đây là dịp để HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kiểm tra kỹ nhất đội hình chính (14 tuyển thủ SEA Games 33-2025). Ngoài ra, các cầu thủ thi đấu cũng hướng đến ý nghĩa xã hội là gây quỹ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giữ tinh thần tập trung tốt nhất trước khi sang Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ còn 1 trận đấu với đội nam trẻ Vĩnh Long để chuẩn bị SEA Games 33-2025. Sau đó, toàn đội tập trung rèn chuyên môn cho đến khi tham dự SEA Games 33-2025. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Thái Lan ngày 8-12.

MINH CHIẾN