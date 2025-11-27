Thể thao Campuchia vẫn thi đấu môn bóng chuyền SEA Games 33

Bóng chuyền là 1 trong 13 môn mà thể thao Campuchia vẫn giữ tham dự Đại hội năm nay tại Thái Lan.

Văn bản thông báo các môn rút lui của thể thao Campuchia. Ảnh: OLYMPIC CAMBODIA

Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia quyết định không tham dự 8 môn thể thao gồm judo, karate, pencak silat, bi sắt, vật, wushu, bóng đá và cầu mây. Văn bản được Ủy ban Olympic Campuchia đưa ra ngày 26-11. Ngày 28-11, quốc gia sẽ thông báo với Ban tổ chức tại Hội nghị khẳng định SEA Games 33-2025.

13 môn thể thao được Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia giữ tiếp tục tham dự tại SEA Games 33-2025 gồm bơi, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, TDDC, jujitsu, kickboxing, taekwondo, đua ngựa nghệ thuật, jetski, triathlon, teqball và bóng chuyền.

Đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia đặt mục tiêu vào chung kết SEA Games 33-2025. Ảnh: AVC

Bóng chuyền là môn được xác định chủ lực của thể thao Campuchia tại Đại hội lần này. Đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia đặt mục tiêu phấn đấu vào chung kết tranh HCV. Cách đây 2 năm khi là chủ nhà SEA Games 32-2023, đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia đã vào chung kết nhưng để thua Indonesia, giành HCB. Đây cũng là lần đầu tiên, bóng chuyền nam Campuchia vào chung kết tại đấu trường SEA Games.

Môn bóng chuyền nam (trong nhà) của SEA Games 33-2025 có 8 đội tham dự là Thái Lan, Lào, Việt Nam, Singapore, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Philippines.

Trước đó, Ban tổ chức SEA Games 33-2025 đã bốc thăm môn bóng chuyền. Với nội dung bóng chuyền nam (trong nhà), Bảng A có Thái Lan (chủ nhà), Lào, Việt Nam và Singapore. Bảng B có Indonesia (đương kim vô địch), Myanmar, Philippines và Campuchia.

Cách đây 3 tháng, đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia đã tham dự giải SEA V.League 2025. Sau 2 chặng của giải này, đội tuyển Campuchia đều đứng hạng 5.

Mới đây, Ban tổ chức môn bóng chuyền đã công bố lịch thi đấu chính thức SEA Games 33-2025. Nội dung bóng chuyền nam trong nhà diễn ra từ ngày 13-12 tới 19-12.

MINH CHIẾN