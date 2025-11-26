Công bố lịch thi đấu chính thức của SEA Games 33

Chủ nhà Thái Lan công bố lịch thi đấu các môn thể thao tại SEA Games 33-2025 để người hâm mộ được theo dõi cụ thể.

Lịch thi đấu của SEA Games 33-2025 được chủ nhà Thái Lan công bố. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo lịch thi đấu, Đại hội sẽ diễn ra 579 nội dung của 50 môn thể thao chính thức cùng 1 môn đặc biệt (võ thuật tổng hợp MMA). Ngoài ra, 12 nội dung của 3 môn nằm trong chương trình biểu diễn gồm thể thao trên không, ném đĩa, kéo co được tổ chức.

Chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 33-2025 được diễn ra từ ngày 9-12 tới 20-12. Lễ khai mạc vào ngày 9-12 còn Lễ bế mạc vào ngày 20-12.

Tuy nhiên, một số môn thi đấu sớm gồm bóng chày (khởi tranh ngày 5-12), polo (ngày 3-12), bóng đá nam (ngày 3-12).

Tại ngày khai mạc 9-12, nhiều môn có lịch thi đấu vẫn tổ chức tranh tài theo quy định như cricket, bóng chày, cầu mây. Trong đó, duy nhất môn cầu mây sẽ tranh huy chương 2 nội dung hoop (tâng cầu vào lưới) và chilone (tâng cầu nghệ thuật vòng tròn). Tuy nhiên, thể thao Việt Nam không tham dự các nội dung này.

Chương trình thi đấu được chủ nhà Thái Lan thực hiện với nhiều môn thể thao. Ảnh: MINH CHIẾN

Vào ngày 10-12, tất cả các môn sẽ bước vào thi đấu để tranh các bộ huy chương chính thức đầu tiên. Tại SEA Games 33-2025, các môn sẽ thi đấu sau cùng với lịch cuối cùng là đua thuyền rồng, nhảy cầu, bơi mặt nước mở, xe đạp lòng chảo, thể dục aerobic, vật, 5 môn thể thao hiện đại pentathlon, trượt băng tốc độ…

Kỳ Đại hội lần này dự kiến sẽ mang tới những cuộc thi đấu hấp dẫn nhất. Ảnh: MINH CHIẾN

Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến góp mặt ở 47 môn, phân môn và phấn đấu giành từ 80 tới 100 HCV để đứng trong 3 quốc gia dẫn đầu thành tích chung cuộc.

MINH CHIẾN