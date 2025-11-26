U22 Việt Nam thi đấu vòng bảng SEA Games 33 tại Bangkok

Ngày 26-11, Ban tổ chức SEA Games 33 đã phải chuyển 10 môn thể thao vốn dự kiến thi đấu tại tỉnh Songkhla sẽ sang Bangkok hoặc Chonburi, trong đó có bảng đấu của đội tuyển U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị trước khi lên đường sang Thái Lan.

Nguyên nhân điều chỉnh do Songkhla đang trong tình trạng ngập lụt diện rộng do mưa lớn trong những ngày qua, sẽ ảnh hưởng đến công tác tổ chức, di chuyển của các đoàn tham dự SEA Games 33 được bố trí thi đấu tại đây.

Songkhla là một trong ba địa phương có kế hoạch đăng cai SEA Games 33 cùng Bangkok và Chonburi. Nơi này sẽ tổ chức 10 môn thể thao, gồm bảng B bóng đá nam (U22 Việt Nam, U22 Lào và U22 Malaysia), bi sắt, đấu vật và các môn võ muay Thái, pencak silat, cờ vua, judo, kabaddi, karate, wushu.

Việc di dời cũng kéo theo bài toán lớn về hậu cần. Các đoàn thể thao đã đặt vé máy bay, khách sạn tại Songkhla, do đó phía Thái Lan - với tư cách nước chủ nhà - cần xây dựng phương án hỗ trợ và bồi hoàn hợp lý nhằm giảm thiểu thiệt hại cho các quốc gia.

Tỉnh Songkhla ngập lục nặng trong những ngày qua

Liên đoàn quản lý các môn được yêu cầu chuẩn bị địa điểm mới, đồng thời giữ nguyên lịch thi đấu. Trong đó, bảng B bóng đá nam dự kiến sẽ tổ chức tại sân Quốc gia Rajamangala ở Bangkok, trùng với bảng A. Trận mở màn giữa Việt Nam và Lào cũng dự kiến đẩy lên thi đấu sớm một ngày, tức 3-12, cùng với trận Thái Lan gặp Timor Leste.

Việc điều chỉnh địa điểm thi đấu cũng như lịch thi đấu có thể sẽ đá sớm hơn, HLV Kim Sang-sik sẽ có những điều chỉnh mới cho phù hợp kế hoạch chuẩn bị của U22 Việt Nam. Theo kế hoạch ban đầu, đội U22 Việt Nam sẽ bay sang Thái Lan ngày 1-12 và mất gần như trọn ngày để di chuyển đến địa điểm thi đấu là Songkhla. Việc đổi lịch thi đấu tại Bangkok sẽ giúp đội rút ngắn thời gian di chuyển, nhưng chỉ có 2 buổi tập trước trận ra quân nếu trận gặp Lào được đôn lên ngày 3-12.

CAO TƯỜNG